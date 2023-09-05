СБУ проводит обыски у исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, меня посетила группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру. Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, вопрос, похоже, срочный", - написал Ломако.

Также он сообщил, что постановление выдал Шевченковский суд Киева.

Ломако связывает обыск с закупками оборудования для энергетики.

Напомним, в мае прошли обыски в горсовете Чернигова, там изъяли ряд документов. Сообщалось о том, что и.о мэра Чернигова Александра Ломако подозревают в противоправной деятельности.

Секретарь Черниговского горсовета Ломако временно исполняет обязанности мэра вместо Владислава Атрошенко, которому суд на один год запретил занимать эту должность.

Ранее сообщалось, что НАПК обвинило и.о мэра Запорожья в незаконном обогащении более чем на 9 млн грн. Во время обысков в арендованной квартире Куртева в августе прошлого года детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тысяч гривен, 230 тысяч долларов и 650 евро. Обыск проводился в рамках дела, к которому Куртев может быть причастен.