В Черниговской области по решению суда арестовано недвижимое имущество одной из текстильных компаний, принадлежащее российскому бизнесмену.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"По материалам Службы безопасности суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний в Черниговской области. Конечным бенефициаром этого предприятия является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс РФ", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.

По информации СБУ, решение суда касается производственных помещений, складов и офисов предприятия, а общая стоимость арестованного имущества составляет более 1 млрд. грн.

"По имеющимся данным, бенефициарный владелец украинского промышленного объекта владеет также группой российских компаний, которые по заказу российской армии и ее силовых структур осуществляли производство и поставку военной одежды и снаряжения", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что также изучают информацию о том, что до начала полномасштабного вторжения украинская компания пересылала ткань российского военного образца в Беларусь, а для экспорта использовали сеть подконтрольных фирм, осуществлявших внешнеэкономические операции в пользу врага.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В спецслужбе информируют, что решается вопрос о передаче изъятого имущества в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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