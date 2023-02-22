Суд заочно арестовал уволенного первого заммэра Одессы Михаила Кучука, который фигурирует в "одесском деле" о коррупцией местной власти и находится сейчас в Австрии.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По ее данным, Кучук был лидером ОПГ, которая "держала под контролем должностных лиц Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления".

В частности, с осени участники указанной ОПГ "контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжались средствами местного бюджета, а также деятельностью коммунальных предприятий и их взаимодействием с частным сектором рынка".

"Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета", - сообщает САП.

Ранее мы писали о том, что НАБУ и САП сообщили о подозрении трем заместителям городского головы Одессы Геннадия Труханова, в том числе - Кучуку. Но ему заочно, поскольку он находился не в Одессе.

Речь идет о:

первом заместителе мэра Одессы, который подозревается по ч. 3 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом взятки) УК Украины;

и.о. заместителя мэра Одессы – руководителе аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 УК Украины);

заместителе городского главы Одессы (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Правоохранители утверждают, что крупные одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский (Борухович), а также их менеджер Константин Ефремов систематически подкупали высших должностных лиц мэрии (вице-мэров Олега Брындака, Михаила Кучука, Светлану Бедрегу) и получали откаты от застройщиков за содействие их бизнесу, а также от муниципальных подрядчиков и поставщиков товаров и услуг — в размере 10% от стоимости поставки.

По данным СМИ, сам Труханов также побывал на допросе в НАБУ, однако официально об этом не сообщалось.

Ранее замглавы Одесской ОВА Олега Муратова также отправили на два месяца в СИЗО с правом залога.