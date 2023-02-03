Суд продлил меру пресечения для одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, который является подозреваемым по делу о коррупции, на один месяц.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Кауфмана Игорь Фомин.

"Сегодня состоялось судебное заседание в ВАКС. Истекло два месяца с тех пор, как судья ВАКС Ярослав Шкодин избрал меру пресечения Кауфману (содержание под стражей с альтернативой залога, который и был внесен). Прокурор просил суд о продлении меры пресечения на два месяца. В связи с тем, что срок следствия продлен на один месяц, на тот же срок и продлил меру пресечения следственный судья. Борис Кауфман остается на свободе, но с теми же ограничениями, что и ранее - он не может покидать Киев и Одессу без уведомления детектива или прокурора", - сообщил "Стране" адвокат.

Напомним, сумма залога была определена судом в 129 миллионов гривен.

Кауфман считается близким к мэру Одессы Геннадию Труханову. По неофициальной информации, через Кауфмана Труханов поддерживал коммуникации с Офисом президента.

Влиятельный бизнесмен Борис Кауфман был задержан 5 декабря 2022 года. Вместе с ним задержали и его бизнес-партнера Александра Грановского, его ВАКС арестовал с правом залога в 124 млн гривен.

8 декабря одесский бизнесмен вышел под залог 129 миллионов гривен.