Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения арестованному журналисту Ткачеву из Одессы
Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения одесскому журналисту, главреду сайта "Таймер" Юрию Ткачеву.
Об этом сообщила "Стране" жена Ткачева Оксана.
"Сегодня у Юры был апелляционный суд. В апелляции отказали. Мы ожидали этого", - сообщила она.
Напомним, 19 марта Ткачев был задержан в Одессе. Его супруга тогда рассказала нашему изданию, что утром к ним домой пришла с обыском СБУ. После чего Юрий сразу был задержан. Также Оксана заявила, что во время обыска им подбросили взрывчатку в бак для белья.
21 марта Юрию выдвинули подозрение по 263 статье Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием и боеприпасами. В рамках этого дела суд определил Ткачеву меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на 1 месяц с альтернативой уплаты залога в размере 1 млн 230 тысяч гривен.
А 5 апреля стало известно, что журналист ожидает рассмотрения апелляции по его делу. Таким образом, после решения апелляции Ткачев остаётся в СИЗО с альтернативой уплаты залога.
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