Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения одесскому журналисту, главреду сайта "Таймер" Юрию Ткачеву.

Об этом сообщила "Стране" жена Ткачева Оксана.

"Сегодня у Юры был апелляционный суд. В апелляции отказали. Мы ожидали этого", - сообщила она.

Напомним, 19 марта Ткачев был задержан в Одессе. Его супруга тогда рассказала нашему изданию, что утром к ним домой пришла с обыском СБУ. После чего Юрий сразу был задержан. Также Оксана заявила, что во время обыска им подбросили взрывчатку в бак для белья.

21 марта Юрию выдвинули подозрение по 263 статье Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием и боеприпасами. В рамках этого дела суд определил Ткачеву меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на 1 месяц с альтернативой уплаты залога в размере 1 млн 230 тысяч гривен.

А 5 апреля стало известно, что журналист ожидает рассмотрения апелляции по его делу. Таким образом, после решения апелляции Ткачев остаётся в СИЗО с альтернативой уплаты залога.

Ранее "Страна рассказывала, что в Киеве СБУ задержала за "распространение кремлевской пропаганды" эксперта по энергетике Дмитрия Марунича.