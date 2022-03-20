Вчера, 19 марта, в Одессе был задержан известный одесский журналист, главред сайта "Таймер" Юрий Ткачев.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"За мной пришли, было приятно пообщаться", - написал Ткачев утром в своем Telegram-канале.

Его супруга Оксана рассказала "Стране", что утром 19 марта к ним домой пришла с обыском СБУ. После чего Юрий сразу был задержан. Сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания и сегодня ему должны объявить подозрение.

"Сейчас Юрий находится в изоляторе, на сегодня ему назначен допрос, есть договоренность с адвокатом, он будет присутствовать при этом. По словам адвоката, сегодня ему будет предъявлено подозрение. Как только вчера был закончен обыск, Юрию сообщили, что он задержан. Ему дали одеться и сразу же после этого увели", - сказала Оксана Ткачева.

Супруга журналиста рассказала, что семья подозревала, что нечто подобное может произойти.

"Четкой и конкретной информации, что Юрия задержат у нас не было, но какие-то подозрения, конечно были. Они были на протяжении всего времени после первого обыска, который произошел ещё в 2015 году. Но Юрий принял решение, что он не будет уезжать, не будет скрываться от СБУ. Ничего противозаконного он не делал, он перед законом абсолютно чист", - сообщила Оксана Ткачева.

Также она заявила, что во время обыска им подбросили взрывчатку в бак для белья.

"При обыске у нас якобы нашли взрывчатку (в баке для белья), но понятно, что взрывчатка была подброшена. Ничего подобного не могло быть в квартире. Я вечером проводила стирку, перебирала белье в корзине, никаких пакетов там не было. И вдруг вчера утром они там появились. Это какой-то абсурд. Юра намерен отстаивать свою невиновность", - заявила жена Ткачева.

Также Оксана прокомментировала появление новых телеграмм-каналов, якобы связанных с ее мужем.

"По поводу тех каналов, которые появились, я официально заявляю, что у Юры не было ни малейшей возможности доступа к интернет-ресурсам, с момента, как СБУ вошли в квартиру. Никаких новых каналов, созданных позднее вчерашнего утра быть не может. Все что создано - это фейк", - сказала "Стране" Оксана.

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