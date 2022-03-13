За прошедшие сутки, 12 марта, среди военных РФ участились случаи дезертирства, а Москва начала формировать новое подразделение из-за уровня потерь в Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений. Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, осуществляет обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины", - говорится в сообщении.

При этом в Генштабе уточнили, что морально-психологическое состояние дел у противника ухудшается, из-за чего растет количество случаев дезертирства и отказов выполнять приказы.

"По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь - около 2/3 резерва перенаправлено на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения", - говорится в тексте.

Кроме того, известно о формировании нового подразделения. В частности, командование врача планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты.

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