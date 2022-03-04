Спасающиеся от войны украинцы могут остаться в странах ЕС на год без бюрократических проволочек. Если боевые действия продолжатся, этот срок продолжат еще на два года.

В четверг, 3 марта, в Брюсселе главы МИД 27 стран ЕС единогласно решили активировать так называемую Директиву о временной защите от 20 июля 2001 года. Закон, который приняли еще после балканских войн, задействуют впервые для украинских беженцев. Вот ссылка на эту директиву на английском языке.

По ней украинцы не должны проходить длительные процедуры по получению убежища - им автоматически разрешают не только жить, но и работать, лечиться и обучаться в любой из стран ЕС.

Также им положены соцвыплаты как беженцам.

Рассказываем подробно, как эти новые правила действуют.

Что такое временная защита

Итак, что говорится в директиве ЕС?

Под ее действие попадают "лица, покинувшие районы вооруженного конфликта или повсеместного насилия".

В директиве говорится, что "предлагаемая защита должна иметь ограниченный срок" (что и сделали, выделив на временное убежище украинцам максимум три года).

Временная защита не означает получения "серого паспорта" - статуса беженца в соответствии с Женевской конвенцией (который дает права аналогичные виду на жительство). Тем не менее, люди, получившие временную защиту, могут также подать на статус беженца.

И главное - процедура получения "временной защиты" очень быстрая (статус беженца можно ждать долгими месяцами и еще не факт, что его дадут).

Украинцы с "временной защитой" могут устраиваться на работу, при этом при найме предпочтение будет все равно отдаваться жителям ЕС,

"Лицам, пользующимся временной защитой, разрешают заниматься деятельностью по найму или самостоятельной занятостью, в зависимости от профессионального образования и практического опыта работы. По причинам политики на рынке труда государства-члены ЕС могут отдавать приоритет гражданам ЕС", - говорится в директиве.

Государства-члены обеспечивают, чтобы лица, пользующиеся временной защитой, имели доступ к подходящему жилью или, при необходимости, получали средства для получения жилья.

Временная защита также означает помощь в плане социального обеспечения и средств к существованию, а также медицинское обслуживание. Детей должны обеспечить доступ к системе образования "на тех же условиях, что и гражданам принимающего государства-члена. Государства-члены могут установить, что такой доступ должен ограничиваться государственной системой образования".

Также государства-члены ЕС могут разрешать взрослым, пользующимся временной защитой, доступ к системе общего образования.

То есть, права хоть и временные, но очень широкие: человек получает право на проживание, медицинскую страховку, дети могут ходить в школу, а взрослые - устраиваться на работу.

Куда идти и что положено

По приезду в страну ЕС украинский беженец должен зарегистрироваться в местном миграционном управлении, где ему должны выдать "вид на жительство под временной защитой".

Это же управление обязано дать беженцу жилье, если он в нем нуждается (в приемной семье или пункте по приему мигрантов), там же помогают определить детей в садик или в школу.

На первое время украинцев согласны селить к себе европейцы бесплатно, кому не удается найти "приёмную семью", селятся в приютах, в основном оборудованных в школьных спортзалах с койками в ряд. Также беженцев бесплатно кормят, дают лекарства, везут до места назначения. Но дальше придётся обустраиваться самим.

В сети появилась интерактивная карта с адресами для бесплатного проживания украинцев в Европе (там, где наших принимают местные жители) mapahelp.me.

Из нее видно, что больше всего желающих приютить украинских беженцев - в Бельгии.

Харьковчанка Ирина Федорчук, которая добралась двумя детьми до Гамбурга вместе с несколькими десятками земляков, рассказывает, что на вокзале украинцев встречают немцы с табличками на английском языке о бесплатном поселении.

"Многие пишут на табличках: "Вы можете оставаться столько, сколько хотите". У меня под Гамбургом живет родственница, пока поселилась у нее. Сказали пойти в местную контору с паспортом, там оформят временный вид не жительство (статус гуманитарной защиты), полагаются также выплаты в пару сотен евро в месяц. Обещали помочь найти работу, может, в сфере обслуживания. В Украине у меня остался муж, его не пустили через границу. Хочу вернуться как можно скорее на родину, никогда не думала об эмиграции", - делится с нами Федорчук.

С начала войны в центр приему беженцев в Гамбурге обратились 410 украинцев. Во всей Германии, по приблизительным подсчетам, может находиться несколько тысяч украинцев, ищущих защиты.

Кроме того, в управлении по делам мигрантов украинец может подать заявление на выплату ежемесячных пособий.

Самые крупные выплаты - в Германии, до 354 евро в месяц (около 12 тысяч гривен), в Польше - до 750 злотых (5,5 тыс. грн), в Чехии - около 150 евро (5 тыс. грн), в Венгрии - около 60 тыс. форинтов (5 тыс. грн), во Франции - 204 евро (6,8 тысяч гривен), в Швеции - 225 евро (7,5 тыс. грн).

Что касается работы в ЕС, то вакансии для украинцев - в основном низкооплачиваемые (по европейским меркам, конечно же).

"Если ты не айтишник или ученый, то выживать придётся в основном за небольшие для Европы зарплаты. Это уборщицы, разнорабочие, сиделки, официанты. В Польше за такую работу платят примерно тысячу евро, максимум в Германии - до 2 тысяч евро. На еду и съем угла хватит. Кроме того, в Европе после пандемии - кризис, безработица никуда не делась, приличных мест своим не хватает ", - говорит нам Марек Войцеховский из агентства по трудоустройству в Варшаве.

С условием возвращения

Итак, временный вид на жительство - это так называемая "гуманитарная защита", которая, в отличие от статуса беженца, с одной стороны, ускорит прием украинцев без волокиты с документами, а с другой - не позволит нашим соотечественникам "прописаться" в Европе насовсем.

"ЕС предлагает теплый, но "временный" прием", - пишет Washington Post.

Из Украины уже выехал миллион человек, всего в ООН ждут минимум 10 миллионов, если война затянется.

"При таких темпах ситуация, похоже, станет крупнейшим кризисом с беженцами в Европе в этом столетии", - заявила пресс-секретарь управления по делам беженцев ООН Шабиа Манту.

Большинство украинцев по-прежнему направляются в ближайшие страны - около полумиллиона выехали в Польшу (где до войны уже осели два миллиона наших заробитчан), еще несколько сотен тысяч выехали в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову. Некоторые остаются в Восточной Европе; другие продолжают движение на запад - в Германию, Францию, Бельгию.

"Все, кто спасается от путинских бомб, приветствуются в Европе, - заявила в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. - Мы обеспечим защиту тем, кто ищет убежища, и мы поможем тем, кто ищет безопасный путь домой".

Киевлянка Галина Яковенко, которая вместе с трехлетним сыном бежала в Польшу, рассказывает, что на границе никто не спрашивал, хочет ли она получить статус.

"Просто поставили печать о пересечении границы и сказали, что можно будет оставаться в Европе, пока в Украине будет военное положение. А потом надо будет вернуться", - рассказала нам Яковенко, которую приютили знакомые в Гданьске.

Наш источник в евроструктурах говорит, что статус гуманитарной защиты почти не отличается от статуса беженца - выплаты и права одинаковые. С той лишь разницей, что со статусом беженца люди могут со временем вывезти семью и претендовать на ПМЖ и гражданство.

"Во-первых, ведомства бы просто не справились с таким количеством заявлений, они и так перегружены. А во-вторых, в ЕС решили перестраховаться от наплыва желающих получить гражданство. Украинцев принимают не навсегда, а пересидеть войну, с условием, что они вернутся назад после окончания боевых действий. Такой себе продлённый безвиз с правом на работу", - сказал нам источник.

Тем временем некоторые страны ЕС жалуются, что их ведомства уже не справляются с потоком украинских беженцев. Например, в Чехии с 4 марта начал действовать режим ЧП в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщается на сайте правительства Чешской республики.

"Мы объявляем чрезвычайное положение для украинских беженцев и тех, кто непосредственно о них заботится, а не чрезвычайное положение для граждан Чехии", – пояснил премьер-министр Петр Фиала.

Причина объявления чрезвычайного положения – в большом количестве беженцев, сообщает чешское издание Seznam Zpravy. В МВД страны ожидали всего около пяти тысяч беженцев, но сейчас такое количество беженцев прибывает каждый день.

В США могут принимать по "афганской схеме", Израиль не ждет беженцев

В США заявили, что также готовы принимать беженцев из Украины, правда, пока не объявили, по какой процедуре. Возможно, это будет аналогичный европейской статус гуманитарной защиты, по которому, кстати, въехали афганцы после ухода американских войск в августе прошлого года.

Это так называемый статус Parolee, который, однако, не дает тех льгот и социальной помощи от государства, которые предоставляются людям, получившим статус беженца.

Вместе с тем, как пишут американские СМИ, Штаты не справляются с наплывом афганских беженцев, поэтому затягивается решение по украинцам.

Законодатели-демократы призывают США возглавить процесс переселения беженцев.

"Мы также должны работать с нашими союзниками, чтобы подготовиться к крупномасштабному кризису беженцев", - написала в Твиттере член палаты представителей от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес.

Член палаты представителей Ильхан Омар поддержала своего коллегу-демократа, заявив: "Как всегда, страны, непосредственно граничащие с Украиной, столкнутся с самым большим бременем. Соединенные Штаты должны показать пример и начать переселять сюда беженцев, как только это станет необходимым".

Но пока, повторимся, в США не определились, как будут принимать беженцев из Украины (если будут).

В Израиле, куда некоторые в соцсетях призывают выехать украинцев, не согласны принимать беженцев из Украины.

"Израиль - государство еврейского народа, а беженцам помогает Европа", - так министр внутренних дел страны Айелет Шакед объяснила, почему Израиль не принимает беженцев из Украины. При этом украинским туристам, которых сейчас в стране около трех тысяч, продлят визы на два месяца.

Граждане Украины, не имеющие права на репатриацию, но у которых есть родственники первой линии, будут пропущены в Израиль как туристы. При этом за них не надо вносить залог. Вместе с тем принимающая сторона должна подписать обязательство, что их гости вернутся в Украину после завершения войны.

Граждане Украины, у которых нет родственников первой линии с израильским гражданством, должны будут ответить на вопросы сотрудников пограничного контроля. Среди прочего, прибывшим необходимо сообщить, есть ли в Израиле тот, кто их примет.

Представители МВД свяжутся с принимающей стороной, чтобы выяснить детали о просителе разрешения на въезд. Если из сложившегося впечатления будет следовать, что гражданин Украины не собирается оставаться в Израиле, то он получит разрешение на въезд. При этом за каждого въехавшего должен быть внесен залог в размере 10 тысяч шекелей (93 тыс. грн). Кроме того, принимающая сторона должна подписать обязательство, что их гости покинут страну по окончании срока разрешения на пребывание в стране.

Остальные получат туристические визы на два месяца, если не возникнет подозрений в их желании остаться в Израиле на постоянной основе.