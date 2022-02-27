В Европе ждут наплыва бегущих от войны украинцев - это могут быть миллионы человек.

Только за первые три дня войны западную границу пересекли почти 200 тысяч человек, большинство из них осели в Польше. Часть из них уже попросила убежище.

Узнавали, что требуется для получения статуса беженца в разных странах ЕС и чего ждать претендующим на легализацию украинцам.

Отметим, что пособия в большинстве стран для претендентов на убежище небольшие. Однако сам по себе статус беженца позволяет его обладателю иметь те же права, что и при получении вида на жительство (в том числе и легально устраиваться на любую работу).

Польша

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон говорит, что Польша готова к приему беженцев из Украины. Варшава пообещала предоставить беженцам из соседней Украины приюты и медицинскую помощь.

"Любой, кто спасается от бомб, от российских автоматов, может рассчитывать на поддержку польского государства", - заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Камински.

Украинцам обещают упрощенную процедуру пересечения границы.

"Будет пропущен каждый гражданин Украины, желающий пересечь польскую границу. Независимо от того, истечет ли срок пребывания в Шенгенской зоне или Республике Польша, такое лицо сможет остаться. Так же, как человек, чья виза просрочена", - сообщил польским СМИ Ярослав Шайнер, глава Управления по делам иностранцев.

Он заявил, что принимают даже без загранпаспорта - в соответствии со статьей 32 закона об иностранцах, то есть с согласия начальника поста пограничной службы, после получения согласия главнокомандующего пограничной службы, на срок до 15 дней. Дальше такие люди смогут решить, останутся ли они в Польше, захотят ли они ехать дальше или вернуться в Украину, когда ситуация нормализуется.

Для прошения убежища нужно сказать пограничнику "potrzebuje ochrona międzynarodowa" или "uchodźca".

Пограничники отправляют заявки в управление по делам иностранцев. Пограничная служба обязана предоставить иностранцу помощь переводчика – разговор должен вестись на языке, понятном обеим сторонам.

После подачи заявления о международной защите украинцев либо направляют в пункт приема беженцев, либо они могут подписать отказ от пребывания в лагере и могут его покинуть. Претенденты на статус беженца, не могут работать в Польше первые полгода после подачи заявки.

И это одна из причин, почему украинцы пока не спешат подаваться на статус беженца, во всяком случае не прямо на границе, а въезжают по безвизу.

По словам пресс-секретаря начальника польских погранвойск Анны Михальской, за минувшие прошлые сутки заявки на международную ​​защиту подали 15 человек.

После пересечения границы тех, кому негде остановиться в Польше, отвозят во временные приюты со спартанским условиями - в основном это оборудованные в школах помещения со стоящими в ряд раскладушками. Там проводят их медосмотр, кормят и размещают на ночлег. В этот момент украинцы могут также подать заявление на получение социальной помощи.

"Это единовременная материальная помощь в 140 злотых (1 тыс. грн) или ваучеры на покупку одежды и обуви. В теории статус беженца должны предоставить за полгода, но на практике среднее время ожидания решения составляет больше года", - рассказала "Стране" польская журналистка Наталья Пахольщик.

Украинцев везут от украинско-польской границы в Перемышль. Фото: Мачек Набрдалик/New York Times

Сумма пособия зависит от того, приехал человек в одиночку или с семьей.

На время рассмотрения заявления месячная сумма пособия для семьи из четырех человек составляет около 400 злотых (3 тыс. грн). При этом беженцев в пунктах приема бесплатно кормят, выдают 20 злотых (150 грн) на покупку средств личной гигиены и "карманные деньги" - 50 злотых в месяц (370 грн).

Те, кто не проживает в лагере для беженцев, тоже получают денежные пособия. Одиноким платят 750 злотых (5,5 тыс. грн), а семейным - по 375 злотых (2,8 тыс. грн) на человека. Этих денег не хватит даже для съема комнаты в провинции (где аренда единички стартует от тысячи злотых), не говоря уже об остальных расходах. Поэтому без сбережений, до получения статуса и трудоустройства, приходится сложно.

После того как управление по делам иностранцев одобрит получение человеком статуса беженца, он вправе подавать заявление для приобретения вида на жительство. А еще ему могут предложить социальное жилье и выделить пособие "для поддержки процесса интеграции". Денежная помощь предоставляется на срок до одного года и подразумевает выплаты от 446 (3,3 тыс. грн) до 1175 злотых (8,5 тыс. грн) ежемесячно.

Германия

В Германии условия для беженцев считаются самыми лучшими, а пособия - щедрее всех. Несколько десятков украинцев уже попросили убежища в Берлине. Пока неясна процедура, по которой будет принимать украинцев, федеральное правительство обещает решить, как именно следует поступать с нашими беженцами, через пару дней.

По словам Саши Лангенбаха из Берлинского управления по делам беженцев, в Берлине есть 1300 бесплатных мест, и примерно столько же появятся на следующей неделе. Он советует украинцам не спешить с подачей заявки на статус беженца.

"Мы сейчас ждем сигнала от федерального правительства о том, как быть с беженцами из Украины. Для многих было бы намного проще не проходить процедуру предоставления убежища, поскольку, очевидно, придется немного подождать, прежде чем человек сможет легально работать. Решение о квотах для военных беженцев значительно помогло бы людям легче закрепиться в Германии, мы ожидаем, что решение будет принято после выходных", - сказал Лангенбах Deutsche Welle.

При квотном решении страна принимает определенное количество беженцев из кризисного государства. Новоприбывшим не нужно проходить процедуру предоставления убежища, и при определенных обстоятельствах им может быть предоставлен постоянный вид на жительство. В Берлине, по словам Лангенбаха, для приема беженцев госканцелярия уже набирает людей, говорящих по-русски или по-украински.

Катя Киппинг, начальник управления по интеграции, труду и социальным вопросам в Берлине, объявила, что будет добиваться от федеральных властей разрешения на работу в Германии беженцам из Украины.

Еще один важный нюанс - для беженцев в ЕС существует правило страны первого въезда. То есть просить убежище можно в первой "безопасной" стране. Иными словами, если украинец едет транзитом через Польшу в Германию и там просит убежище, его заявку могут отклонить. В то же время закон трактует этот момент двояко и говорит о том, что въезд транзитом через другое государство не может стать причиной высылки в данное государство.

Как будет в случае с беженцами из Украины, немецкое правительство решит отдельно. Не исключено, что для украинцев одобрят ускоренную упрощенную процедуру.

"Беженцам из кризисных регионов (Kontingentflüchtlinge) в Германии предоставляется убежище в рамках гуманитарных акций. Министерство внутренних дел постановляет, какие категории мигрантов получают убежище без проведения каких-либо проверок с безотлагательной выдачей разрешения вида на жительство. Как правило, речь идёт о мигрантах из зон вооружённых конфликтов. В среднем решения по заявлениям о предоставлении убежища обрабатываются от шести месяцев до двух лет. Пока решение не принято, проситель убежища обязан проживать в лагере для беженцев и не имеет право работать", - сказал "Стране" немецкий журналист Матиас Майер.

Просителя убежища отправляют в лагерь для беженцев, а его документы направляют руководству лагеря, которое в свою очередь передаёт их местному подразделению ведомства по делам мигрантов и беженцев. Ведомство проверяет обстоятельства дела и назначает время слушания. Предварительно соискателю убежища разъясняются при помощи переводчика правила проведения процедуры предоставления убежища, его права и обязанности, а также сроки и последствиях их несоблюдения.

Во время слушания соискатель убежища должен лично в подробностях описать ситуацию, которая способствовала его бегству из страны проживания.

О своём решение о предоставлении статуса беженца или права на убежище ведомство сообщит письменно, причём в случае если соискатель не владеет немецким языком и не имеет официального доверителя для него будет сделан перевод. В связи с тем, что ведомство на данный момент перегружен заявлениями, процесс принятия решения может затянуться.

Денежное пособие для просителей убежища, по немецким меркам, более чем скромное, но и самое щедрое в Евросоюзе - до 354 евро в месяц (около 12 тысяч гривен).

Согласно немецкому законодательству, каждый соискатель убежища должен быть обеспечен самым необходимым - продуктами питания, одеждой, лекарствами и предметами домашнего обихода. Первые несколько месяцев мигранты находятся в центрах приема беженцев и получают по 135 евро (4,5 тыс. грн) в месяц на карманные расходы. В свою очередь соискателям убежища, уже покинувшим общежитие, полагается по 354 евро в месяц. Кроме того, государство оплачивает мигрантам жилье и покрывает другие расходы.

Италия

До принятия решения о предоставлении иностранцу статуса беженца власти Италии обязаны обеспечить его жильем, одеждой и едой. При этом условия размещения мигрантов в Италии давно критикуют.

Через два месяца после подачи заявления о предоставлении убежища иностранцам предоставляют право на работу. Неработающие соискатели убежища получают по 75 евро в месяц (2,5 тыс грн), то есть всего по 2,5 евро в день - при условии, что они проживают в общежитии для беженцев.

Швеция

Как сообщает Deutsche Welle, если соискатель убежища может себе это позволить, ему придется платить за жилье самому. В этом случае иностранцам выдают по 225 евро (7,5 тыс. грн) в месяц на еду, туалетные принадлежности, одежду, лекарства. Тех же, кто не в состоянии заплатить за жилье, бесплатно размещают в общежитии для беженцев. Там их обеспечивают всем необходимым и ежемесячно выделяют по 70 евро (2,3 тыс. грн) в месяц на карманные расходы.

За каждого ребенка доплачивают дополнительно по 55 евро (1,8 тысяч грн). Иностранец, получивший статус беженца, имеет право на работу и должен обеспечивать себя сам (кстати, пособия для неработающих шведов составляют около 400 евро).

Франция

Во Франции соискателям убежища платят по 204 евро (6,8 тысяч гривен) в месяц, а за каждого дополнительного члена семьи - еще по 102 евро. Право на пособие имеют только иностранцы, проживающие в общежитиях для беженцев.

Испания

В Испании процедура приема и интеграции соискателей убежища делится на три этапа, каждый из которых длится шесть месяцев. На первом этапе мигранты живут в общежитии, где их бесплатно кормят.

Кроме того, иностранцы получают по 50 евро (1,7 тыс. грн) в месяц на карманные расходы. За каждого ребенка им доплачивают еще по 19 евро. Испанские власти также возмещают им расходы на общественный транспорт, медицинское обслуживание, языковые курсы и услуги переводчика при предъявлении соответствующих квитанций.

На втором этапе соискатели убежища живут уже не в общежитии, а в частных квартирах. За аренду платит государство: помимо этого, мигранты получают пособие от 300 до 500 евро в зависимости от их семейного положения. На третьем этапе соискатели убежища получают разрешение на работу и рассчитывать на социальное пособие могут лишь в исключительных случаях.