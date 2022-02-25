Украинцы массово спасаются от войны, уезжая в соседние страны ЕС - Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию.

Перед контрольно-пропускными пунктами на Львовщине, Волыни, Закарпатье - уже больше суток многокилометровые очереди из тысяч машин, которые только растут.

Одна из самых длинных тянучек - на КПП "Краковец" во Львовской области, которая, как рассказали нам пограничники, тянется где-то на 30 км в две шеренги.

Мужчин от 18 до 60 лет после объявления всеобщей мобилизации, которые пытаются прорваться за границу, заворачивают назад. Пускают только женщин с детьми и пожилых.

В ночь на пятницу люди бежали на пеший переход в Шегинях. Фото: Instagram Юлии Вальчишин

Единственный пеший переход на западной границе в Шегини Львовской области штурмуют люди с чемоданами и животными. Очередь, по словам местных жителей, растянулась на 20 км, за пределы населенного пункта. И народ продолжает идти и идти.

"Такого столпотворения и хаоса тут никогда еще не было - людей столько, что местные не могут выехать из своих домов, Шегини парализованы. Это просто ад. Люди бьются за место в очереди, пытаясь быстрее выбраться из страны. Кому-то в давке кости поломали, скорая приезжала. Многим становится плохо, падают в обморок. Ночью толпы бежали на пеший - с сумками, с детьми, собаками. Это похоже на апокалипсис", - рассказал нам жительница Шегинь Галина Фурдак.

"Очень много матерей с детишками, пожилых людей и многих мужчин, которых не пропускают, но они надеются на то, что пройдут и в очереди стоят. Люди стоят уже почти сутки, чтобы попасть в Польшу. Он в отчаянии. Дети замученные плачут. Поляки пускают быстро. Без тестов прививок даже без паспортов. А вот на нашей границе долго держат все документы оформляют, потому что есть беженцы", - рассказала нам львовянка Елена Талимончук, которая сегодня побывала на пешем переходе.

"Я стою в Шегинях с 6 вечера четверга, уже 18 часов. Очередь громадная, а я пока только перед калиткой, впереди еще украинский и польский контроль, где тоже надо ждать 4-5 часов", - рассказала нам франковчанка Любовь Лопушанская.

На автомобильных пунктах пропуска - тоже паника.

"Очередь - в 30 км. Мы за ночь проехали всего полкилометра. С такими темпами будем под границей "жить", - распахала нам львовянка Кристина Маленчак, которая пытается выехать в Польшу.

На небольшом КПП "Смильница" во Львовской области - тоже очередь в почти 20 км.

"Очереди очень длинные по всей западной границе. Стоим 5 часов, а до границы еще 6 км, за 5 часов даже 1 км не проехали", - жалуется Кристина Андрущенко.

На западной границе - очереди в десятки километров. Фото: скриншот с видео Виталия Глаголы

Атакуют и кордон со Словакией, где со стороны Закарпатской области стоит огромная очередь из автомобилей.

Украинцам, которые собираются просить убежища в Польше, можно это делать прямо на границе, для этого даже не нужен зарганпаспорт, говорят пограничники. Нужно заявить "potrzebuje ochrona międzynarodowa" или "uchodźca". После подачи заявления украинцев либо направляют в лагерь для беженцев, либо они могут подписать отказ от пребывания в лагере и может его покинуть.

В то же время есть информация об инцидентах на подъездах к западной границе - ограблениях и нападениях на авто.

"Людям ночью пробивают колеса, грабят, отнимают ценности. Есть уже несколько заявлений от пострадавших", - неофициально рассказал нам источник в полиции Львовской области.