Российский президент Путин в 4 часа утра объявил, что отдал приказ провести военную операцию в Украине.

"Страна" публикует, что известно по ней к этому часу.

1. РФ нанесла ракетные удары по военным объектам Украины, включая западные области страны. Пострадали аэродромы, системы ПВО, военные склады, воинские части, комендатуры.

Точное количество таких объектов неизвестно. Но под ударом оказались Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Кривой Рог, Днепр, Киев, Васильков, Умань, Одесса, Николаев, Херсон, Мариуполь, Краматорск и линия зоны ООС.

Удары идут не только дальнобойными ракетами. Под Скадовском (Херсонская область) в бой вступили российские вертолеты, которые обстреливают пограничную комендатуру.

Среди украинских пограничников уже есть погибшие и раненые. Всего, по последним данным, речь о десятках погибших.

2. Есть данные о том, что перешла границу российская бронетехника. Уже подтвержденные Украиной места прорыва:

Луганская область - Красная Таловка, Меловое, Городище (последние два населенных пункта захвачены)





Крым и прилегающие города. По сообщениям очевидцев, российские танки едут по трассе на Мелитополь мимо Геническа.





Харьковская область (военных уже видели в пригородах первой столицы, они вошли через КПП "Бударки" и, как говорят, Гоптовку). Бои идут в 4-5 километрах от Харькова, говорят власти. А по данным очевидцев стреляют уже в городе.





Черниговская область (техника двигалась через Сеньковку и Гремяч, пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью). На этом направлении, сообщает Генштаб, наступление России остановлено.





Житомирская область, которая граничит с Беларусью. Но Лукашенко опровергает участие в войне на стороне России, а Госпогранслужба Украины настаивает, что со стороны Беларуси идут обстрелы.





Также очевидцы видели колоны российской бронетехники в Сумской области.





Россияне хотят высадить десант на острове Змеиный.

3. Наземные бои проходят в зоне ООС.

"ЛНР" говорит, что захватила города Счастье и Станицу Луганскую, в Украине это опровергают. Говорят, что атака на Счастье было, но ее отбили.

В "ДНР" говорят, что ведут наступление в районе Волновахи (Викторовка и Богдановка). Но уже заметно, что Донецк активизируется на южном направлении, поскольку сегодня много ударов наносится по Мариуполю.

В тоже время, с учетом того, что российские войска заходят в Украину широким фронтом, можно предположить, что операция на Донбассе - это отвлекающий маневр по сковыванию основных сил ВСУ, для того, чтоб облегчить продвижение российской армии на других направлениях.

Украинский Генштаб уже сообщил, что на Донбассе противник остановлен.

4. Украина ввела военное положение. О повальной мобилизации пока речи не идет.

Власти призывают сидеть дома тех, кто не занят на восстановительных работах или не относится к армейским-силовым структурам. Мэры городов рассылают карты бомбоубежищ и советуют паковать тревожные чемоданчики.

Известны факты того, что многие украинцы уже посидели в бомбоубежищах - речь о тех, кто живет в районах, близких к военным объектам, которые активно обстреливает РФ.

По этой причине украинцы даже в городах, далеких от границы с Россией или от зоны ООС, уже ощутили войну по взрывам, которые раздаются то тут, то там. Да и по очередям к банкоматам, на заправках, в аптеки. Также на выезде из Киева и погранпунктах на западе страны скопились очереди из желающих уехать.

5. В целом создается впечатление, что нападение было для украинских властей неожиданным. Первые официальные заявления первых лиц государства появились только спустя два часа после атаки.

Пока сложно говорить о том, какие действительно территориальные изменения произошло, и какие территории заняли россияне. К сообщениям о "победах" с обеих сторон пока нужно относиться осторожно.

Украина уже сообщает о том, что сбила пять самолетов, уничтожила четыре танка и ликвидировала десятки военных РФ. Россия опровергает потери самолетов и заявляет, что уничтожила всю ПВО Украины. Но мы должны понимать, что вся эта информация на сегодня не проверяется.

Пока можно констатировать, что россияне пытаются уничтожить ракетными ударами военную инфраструктуру ВСУ, а также уже зашли по многим направлениям в Украину. О степени сопротивления этому движению говорят разное. Минобороны России говорят, что продвигаются, не встречая сопротивления на границе, украинская сторона говорит об упорной обороне.

6. Международное сообщество в один голос осуждает Россию и намеревается ввести жесткие санкции. Их готовят и ЕС, и США. Китай заявил, что против антироссийских санкций. Турция пытается держать нейтралитет и заявляет, что с Россией нужен диалог.

Зеленский сказал, что работает над созданием антипутинской коалиции с Западом и предложил НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной для российских самолетов. Ответ на это предложения альянса пока не известен.

7. Какой может быть выход из ситуации? Путин в своем заявлении сказал, что у него нет задачи оккупировать Украину и обозначил свои цели так: провести "денацификацию и демилитаризацию" страны. То есть - установить лояльное себе правительство в Киеве.

Правда, уже с утра прошли слух, что возможно в ближайшее время начнутся переговоры о заключении перемирия на каких-то новых условиях (условный Минск-3). Однако никаких подтверждений этому нет.

В качестве посредника уже предлагает себя Александр Лукашенко. Он сказал, что "Киев терпит поражение", а потому ему нужно пойти а уступки на требования Москвы. Однако вряд ли на данном этапе кто-то на его слова в украинской власти обратит внимания. Он воспринимается как союзник Путина, который пропустил на свою территорию танки России на Украину. Да и пока от украинской власти никаких предложений о перемирии не поступало - только брать в руки оружие и сражаться.

Но в конечном итоге все будет зависеть от развития военной ситуации. Она сейчас все и предопределит.

8. Зеленский дал брифинг, которым подвел промежуточные итоги войны:

заявил, что ВСУ сопротивляются, а Россия несет потери. И потерь будет больше

тем, кто вступил в тероборону, обещает снятие санкций СНБО

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

О теробороне ранее заявляло Минобороны. Там говорят, что готовы раздавать оружие всем, кто запишется в территориальную оборону.