На Донбассе сегодня утро началось с обострения. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.

В штабе ООС заявили, что ситуация контролируемая и стабильная, но также обвинили в обстрелах войска "республик".

Масштабное обострение по всей линии фронта подтвердила и ОБСЕ.

Также с украинской стороны заявляют о попадании снаряда в детский сад под Станицей Луганской.

Все это тем более тревожно, поскольку происходит на фоне слухов о "вторжении" России в Украину.

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12:18 Сообщения из Донбасса показывают, что обстановка там нагнетается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

11:58 Семь жилых домов в селе Николаевка повреждены при обстреле со стороны ВСУ, сообщили в "ЛНР".

11:48 Газопровод низкого давления получил повреждения в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ подконтрольного "ЛНР" поселка Николаевка, сообщила пресс-служб Государственного унитарного предприятия "ЛНР" "Луганскгаз".

11:42 Владимир Зеленский сообщил, что на катере направляется сейчас в зону ООС на Донбассе.

11:38 Украинский волонтер Александр Гром опубликовал видео из детсада в Станице Луганской, который, по сообщению из штаба ООС, обстреляли со стороны "ЛНР".

11:30 Жители Новокондрашовки сняли видео происходящего там сейчас. По звукам, идет много исходящих минометных выстрелов: хлопок, потом свист.

11:20 Гривна и рубль начали падать на новостях по обострению на Донбассе.

11:02 В "Народной милиции ДНР" заявили, что Украина "целенаправленно провоцирует возобновление боевых действий в Донбассе, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы "ДНР".

10:50 Штаб ООС и гуманитарная миссия "Пролиска" сообщают о попадании снаряда в детский сад в Ново-Кондрашовке - пригороде Станицы Луганской. Сообщается о ранении двух гражданских.

Это территория, подконтрольная Украине.

10:41 ОБСЕ также зафиксировала обстрелы вдоль линии соприкосновения на Донбассе рано утром в четверг, 17 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Сообщается, что ОБСЕ фиксирует рекордное применение артиллерии, согласно отчетам обеих сторон.

Источник обстрела и серьезность инцидентов остаются неясными.