Американский телеканал CBS утверждает, что российские войска уже "получили приказ" о "вторжении" в Украину.

В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что говорить о нападении российских войск в ближайшие дни неуместно. Кроме того, министр обороны Украины снова повторил о том, что Вооруженные силы Украины не планируют никаких наступлений, хотя и не позволят безнаказанно обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что российский президент Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину. Вслед за Байденом госсекретарь США Блинкен также заявил об уверенности в планах России вторгнуться в Украину.

Мы писали о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что характер переговоров Владимира Путина по Украине с лидерами западных стран резко контрастирует с истерикой, которая разворачивается в СМИ этих государств.

"Страна" сообщала, что глава МИД Британии заявила, что после Украины Путин собрался "аннексировать Прибалтику".

Зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России и чего теперь ждать на виртуальных фронтах, рассказала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".