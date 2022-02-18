Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу, 18 февраля, заявил, что Россия, по данным Вашингтона, могла еще больше нарастить военное присутствие на границе с Украиной. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы оцениваем, что Россия, возможно, сосредоточила от 169 до 190 тысяч военнослужащих близ Украины", - говорится в тексте выступления Майкла Карпентера.

По слова постпреда США, данная оценка, среди прочего, "включает войска вдоль границы, в Беларуси и в Крыму", бойцов Росгвардии, а также - "подразделения пророссийских сил на востоке Украины".

"Это самая значительная мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны", - утверждает американский постпред.

Напомним, в Пентагоне заявили, что не видят признаков отвода войск РФ от границы Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что вопреки заявлениям президента США Байдена глава СНБО Данилов говорит, что не видит угрозы вторжения России в Украину.

Также мы сообщали, что глава МИД РФ Лавров и глава Госдепа США Блинкен встретятся в конце следующей недели, если не будет "вторжения в Украину".