Американский политический обозреватель Такер Карлсон в своей передаче "Tucker Carlson Tonight" на Fox News назвал президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой Байдена". Он сказал, что в нашей стране нет и никогда не было демократии и пошутил об анонсированном на 16 февраля "российском вторжении", которое так и не произошло.

"16 февраля был днем, когда музыка должна перестать играть в Украине и все это знали. Но никто не подумал известить президента Украины, как послушная игрушка в руках Госдепа, он должен был знать, но он не знал!" - сказал телеведущий.

Он напомнил, что Зеленский объявил 16 февраля Днем единства и издал соответствующий указ.

"Но держите в уме, что в добавок к тому, что он - марионетка Байдена, президент Зеленский в Украине был низкопробным комиком", - охарактеризовал украинского главу государства Карлсон.

Помимо прочего, телеведущий сказал, что в истории Украины никогда не было демократии и ее нет и сейчас, он назвал Украину "страной клиент-администрации Байдена".

"Это место, где оппозиционные медиа и оппозиционные лидеры полностью закрыты, это не демократия вообще. Вы оскорбите здравый смысл, если предположите иное", - считает Карлсон.

Напомним, в январе в США телеведущий порекомендовал украинцам вспомнить Афганистан и "купить билет на эвакуационный рейс".

Также сообщалось, что Песков пошутил на тему времени "вторжения России" и предложил украинцам завести будильники.