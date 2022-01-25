В американской программе The Daily Show на канале CTV Comedy Channel пошутили об Украине, проводя параллели с бегством США из Афганистана.

"Если бы я был украинцем, то подстраховался бы. Глядя на то, как это было в Афганистане, купил бы билет на эвакуационный рейс", - пошутил ведущий Тревор Ноа.

Напомним, 15 августа 2021 года бойцы афганского движения "Талибан" вошли в столичный город Кабул, а после захватили всю страну, а США вывели оттуда свои войска.

Также мы сообщали, что в последнее время ситуация касательно возможного вторжения РФ в Украину обостряется. В частности, об этом пишут западные СМИ, а также уже четыре страны заявили, что эвакуируют свои посольства из Украины на фоне угрозы вторжения России.

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов и президент Украины Владимир Зеленский, а вслед за ними и министр обороны Алексей Резников заявили, что поводов для паники и оснований для того, чтобы сегодня было утверждение о полномасштабном наступлении на нашу страну, нет.

В Кремле же заявиляют об очень высокой угрозе атаки ВСУ на Донбасс.