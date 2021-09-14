В своем интервью каналу СNN президент Украины Владимир Зеленский сделал любопытное заявление по поводу ситуации в Украине и Афганистане.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика "Страны".

"Главный тезис, прозвучавший из уст украинского президента: Украину нельзя сравнивать с Афганистаном. Почему? Как оказалось, из-за территории и населения. Согласно Зеленскому, Украина - "большое государство по территории и по численности населения", которое нельзя оккупировать за четыре, пять или семь дней. А Афганистан, видимо, маленькое.

Но было бы интересно спросить у президента, почему государство с территорией 603 тысячи квадратных километров (это даже с учетом Донбасса и Крыма) - большое, а государство с территорией 653 тысячи кв. км - маленькое. И почему нельзя сравнивать Украину с населением в 41 миллион (это, опять же, официально, а реально гораздо меньше) и Афганистан с 38 миллионами.

Но в целом очень примечательно, что Зеленский так много времени тратит на доказывание тезиса, что "Украина не Афганистан". Вероятно он понимает, что такие сравнения все чаще в последнее время в ходу как внутри нашей страны, так и за ее пределами.

Тем более на фоне таких "мощных" контраргументов Зе относительно территории и населения" - говорится в сообщении.

Напомним, президент также выразил убеждённость, что Америка не повторит с Украиной судьбу Афганистана, откуда США вывели свои войска и оставили союзников без поддержки, и не будет "уходить из страны", а даже наоборот только усилит свое влияние и присутствие.