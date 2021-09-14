В Офисе президента нет "плана по трансформации Украины" на 227 млрд долларов, который глава украинского государства Владимир Зеленский презентовал во время своей поездки в США.

Об этом со ссылкой на официальный ответ Офиса президента сообщают "Украинские новости".

В Офисе президента заявили, что не могут предоставить журналистам копию документа, поскольку его нет в профильных структурных подразделениях ОП.

Напомним, Владимир Зеленский презентовал "план по трансформации Украины" 31 августа, в первый день своей рабочей поездки США. Это произошло в здании Национальной библиотеки, на встрече присутствовали американские эксперты и журналисты. На презентации также были глава Минцифры Михаил Федоров и советник Ермака Тимофей Милованов.

Тогда президент заявил, что документ дает видение, какой Украина должна стать через 5-10 лет. По его словам, план включает около 80 проектов, общая стоимость которых достигает 227 млрд долларов. Украину, в соответствии с планом, в ближайшие годы хотят развивать как "форпост безопасности", цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб.

"Страна" подробно писала о том, что написано в плане на $227 млрд, который Зеленский предложил США.