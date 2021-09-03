Американский адвокат Энрю Мак, в ноябре 2019 года назначенный внештатным советником Владимира Зеленского, за полгода бесплатно организовал для президента более 40 переговоров с работниками американского посольства в Киеве, сенаторами и американскими СМИ.

Как пишут "Украинские новости", об этом свидетельствует поданный Маком в Министерство юстиции США отчет.

По американскому закону о регистрации иностранных агентов советник обязан отчитываться о своей деятельности и средствах на нее. Свежий отчет охватывает период с декабря 2020 года до мая 2021 года.

В документе Мак указал, что в указанные месяцы представлял интересы Зеленского, оказывал ему услуги и действовал в его интересах, сотрудничая с должностными лицами и представителями медиа США. В частности, он организовал 40 телефонных переговоров и одну встречу.

Встреча была организована 20 мая для посла Украины в США Оксаны Маркаровой. На ланче со старшим сотрудником комитета Сената по международным отношениям Дэмиеном Мерфи она обсудила украинско-американские отношения.

До этого с ним же был проведен один разговор по телефону об отношениях украинских властей с новой администрацией Джо Байдена и необходимости как можно скорее созвониться главам государств.

Еще два телефонных разговора состоялись с журналистами: один – с редакцией издания Axios накануне интервью с Зеленским, второй – с руководителем "Радио Свобода" Джейми Флайем по поводу материала об Офисе президента.

Подавляющее большинство телефонных переговоров были проведены с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Во время 37 контактов с Квин обсуждались следующие темы:

сотрудничество с Международным валютным фондом;

переговоры в "нормандском формате";

новые санкции США;

встреча для совместного просмотра инаугурации Байдена;

подготовка телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном;

озабоченности США корпоративным управлением в Украине;

согласование времени разговора Зеленского и Байдена;

стратегия противодействия дезифнормации против Офиса президента;

необходимость поставок большего количества вакцин против коронавируса в Украину;

опасения Офиса президента по поводу акций протестов;

озабоченности наращиванием Россией войск на границе;

телефонный разговор Зеленского и Байдена;

проблемы энергетического сектора Украины и корпоративного управления в компании "Нефтегаз";

предстоящий визит Блинкена в Киев;

разочарование Офиса президента отказом США от санкций против газопровода "Северный поток - 2";

судебная реформа.

В отчете также указано, что по собственной инициативе Мак публиковал в социальных сетях посты и делился ссылками об Украине и украинской власти, которые можно рассматривать как действия в интересах Зеленского. Однако адвокат отметил, что делал это и раньше, до назначения советником.

Согласно отчету, Мак не расходовал средства на все перечисленные действия, а за проведенную работу не получил никакого дохода или компенсации, поскольку его назначение этого не предусматривает.

Мак – американец украинского происхождения, партнер украинской юридической фирмы "Астерс". Около десяти лет он проработал в ее киевском офисе, а потом возглавил ее офис в Вашингтоне.

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