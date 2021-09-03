В посольстве США в Украине заявили, что встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировала, что связи между Америкой и Украиной "крепче, чем когда-либо".

Об этом посольство сообщило в своем Фейсбуке.

По информации ведомства, обновленное партнерство Соединенных Штатов и Украины сосредоточится на пяти направлениях сотрудничества:

Безопасность и оборона. США совместно с Украиной намереваются продолжать работать над тем, чтобы "привлечь Россию к ответственности за ее агрессию". Речь идет не только о предоставлении систем "Джавелин" и развития новых возможностей, но также и о Стратегическом оборонном рамочном соглашении. Демократия, правосудие и права человека. Здесь Соединенные Штаты предоставили Украине почти 2 миллиарда долларов на поддержку реформ, включая 463 млн долларов в этом году. Энергетическая безопасность и климат. Как пишут в посольстве, начало Стратегического энергетического и климатического диалога способствовать достижению целей в противодействии климатическому кризису и продвижению энергетической безопасности Украины. Более того, он должен укрепить экономические связи двух стран. Экономический рост. Здесь речь идет про Меморандум о сотрудничестве с Экспортно-импортным банком США. И хотя, как уверяют в посольстве, документ поощрит рост в различных отраслях, однако реформы "имеют решающее значение для трансформации Украины". Противодействие пандемии и гуманитарная помощь. Кроме более 2,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 США предоставит Украине 45 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи, в том числе поддержку холодовой цепи хранения.

Сообщение посольства США в Украине прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Американское посольство опубликовало восторженное сообщение по поводу визита Зеленского в США.

"Связи между Украиной и США крепче, чем когда-либо", - заявляет посольство.

Далее идёт перечисление сфер, которые обсуждались во время визита - сотрудничество в военной сфере, развитие демократии, энергетика, экономика, борьба с ковидом.

Подчёркнуто обошли две темы: Минские соглашения и беспредел СНБО по санкциям против граждан Украины и СМИ. Ни в заявлении посольства, ни в совместном заявлении после встречи о них не было сказано ни слова.

Возможно, эти темы поднимались в непубличный беседе с Байденом, но в любом случае американцы решили на этом акцент не делать, что украинская власть наверняка будет трактовать как отмашку Вашингтона на продолжение прежней политики по обоим направлениям", - комментирует телеграмм-канал.

Напомним, 1 сентября в Вашингтоне прошла встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Страна" вела подробный текстовый онлайн встречи украинского лидера и главы Белого дома.

После двухчасовых переговоров в Вашингтоне с американским коллегой Владимир Зеленский дал брифинг, на котором заявил, что встреча шла в рабочей, но "не постоянно-солнечной атмосфере". По словам Зеленского, он "не знает, возникла ли между ними "химия".

"Страна" также писала о главных итогах встречи Зеленского и Байдена, а также ее оценки украинскими политологами.