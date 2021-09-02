Вчера, 1 сентября, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Примечательно, что визит Зеленского в Америку мог вообще не состояться: его несколько раз переносили.

Несмотря на то, что переговоры проходили тет-а-тет и длились два часа, от итогового брифинга американская сторона отказалась. Более того, после встречи с Байденом Зеленский заявил, что она прошла в рабочей, но "не постоянно солнечной атмосфере".

По итогу визита Владимира Зеленского в Белый дом конкретных заявлений было не так много. Например, США предоставят Украине кредит в размере 3 млрд долларов под закупку американских товаров, а также 60 млн долларов для оборонной сферы. Поднимался вопрос срочного назначения нового главы САП.

Однако нерешенных вопросов после встречи осталось гораздо больше. Среди таких – сроки вступления Украины в НАТО, компенсации по "Северному потоку-2" и вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.

"Страна" поговорила с политологами и выяснила, какие главные выводы они сделали из визита Зеленского в США.

Константин Бондаренко, политолог:

"Никакого прорыва не произошло. Как и прогнозировалось, абсолютно проходная встреча. Встреча ради того, чтобы Зеленский мог сказать, что он видел Байдена. И показать, что нынешняя администрация США простила Зеленского и его администрацию за тесное общение с Трампом и его окружением и за некоторые элементы кампании против Байдена, которые использовала Украина. Это был главный момент визита – просто встретиться с Байденом и показать, что Зеленский остаётся "рукопожатным".

Все остальное – это либо декларации о намерениях, либо давление на Украину с целью усилить контроль США над деятельностью антикоррупционных органов. Плюс, мелкие подачки для оборонной и медицинской сферы.

Фактически ничего нового ничего на этой встрече не прозвучало, Украина не добилась ничего нового, и ничего нового США тоже не предложили.

По поводу членства Украины в НАТО и Северного потока-2 можно говорить, что это провал Зеленского. Фактически ему попросту в дипломатической форме сказали, что "если Россия будет вас обижать, то мы, возможно, какие-то санкции против Северного потока когда-то применим". По поводу НАТО: "Когда-то вы станете членами НАТО, но когда – это покажет время".

Протокол встречи тоже показательный. Байден не вышел на крыльцо Белого дома, чтобы лично встретить Зеленского. Потому что президент США выходит на крыльцо Белого дома, когда приезжают союзники, но не вассалы. Украина в сегодня – это фактически нео-колония США, они считают здесь себя хозяевами. Почему большой хозяин должен выходить и встречать вассала?

Для Зеленского добиться этой встречи, которая несколько раз переносилась и вообще могла не состояться, была делом чести, иначе над ним бы смеялись все. Именно поэтому для него был важен сам факт: "Я был в Белом доме, я видел овальный кабинет, мне пожал руку Байден, мы сфотографировались с Байденом". А все остальное, что обсуждалось, уже второстепенно.

Даже если бы они просто сели, как со Светланой Тихановской, когда Байден спросил у нее, как дела и как здоровье, и потом вынес бы печенек, это все равно было бы с точки зрения Зеленского имиджевым успехом".

Михаил Погребинский, политолог:

"Зеленский фактически получил индульгенцию на беспредел, который он учиняет по отношению к политическим противникам и к свободе слова в Украине – несмотря на всякие Freedom House и прочие ООНы. Поскольку в заявлении по итогам встречи с Байденом отметили его демократическую политику и уважение верховенства права, что выглядит совершенно циничным на фоне того, что сейчас происходит в нашей стране. Значит, Зеленский все делает классно, он молодец, и США его в этом поддерживают – для него это важный вывод номер один.

Второй вывод для Зеленского заключается в том, что в совместном заявлении не упомянуты Минские соглашения. Есть только слова о том, что надо урегулировать кризис, но вся ответственность за урегулирование лежит на России – это означает, что США поддерживают блокирование исполнения политических обязательств Украины по Минским соглашениям. Значит, никакой формулы Штайнмайера не надо выполнять, потому что американцы сказали, что все должна сделать Россия.

Третий вывод для Украины: по НАТО – ничего, по Северному потоку-2 – два ничего. Для Зеленского это были очень важные вещи. Байден мог бы заявить для формальности, что будет обсуждать перспективы Украины с партнерами по НАТО, но он даже этого не сказал. Поэтому с НАТО все ясно, с Северным потоком тоже. Я бы сказал, что по Северному потоку-2 вообще издевательский комментарий: они назначили какого-то там ответственного, который будет следить за тем, чтобы Россия не использовала поток в геополитических интересах. Это полный маразм и цинизм, потому что непонятно, что это означает и какие у кого обязательства.

Не зря Зеленский упомянул, что настроение было "не солнечное" – то есть были "тучки", холодок. Но в принципе Зеленский вернётся и отработает по полной то, что ему поручили в Вашингтоне. Он взял на себя обязательства перед США отчитываться по кадровым вопросам. Там прямо, внаглую записано, что с помощью США мы будем бороться с коррупцией, и немедленно нужно назначить руководителя САП, которого одобрят Штаты.

Все это свидетельство того, что Украина переходит под полный контроль со стороны США. А взамен США скажут, что Зеленский крутой, признают его как лидера, скажут, что он второй человек, который посетил Овальный кабинет после Меркель. И еще, если Зеленский будет выполнять указы США, то они поддержат его на второй срок".

Руслан Бортник, политолог:

"Визит Зеленского в США не провальный, но и прорыва в украино-американских отношениях не произошло; ключевые национальные цели Украины не достигнуты, хоть и сделаны впечатляющие анонсы.

При этом обе стороны максимально пытались создать публичную видимость успешности визита.

Для Байдена это важно в части парирования внутриполитической критики со стороны республиканцев и части демократов о сдаче интересов РФ и американских уступках по СП-2. Мол, посмотрите, мы принимаем Президента Украины на высшем уровне, оказываем стране помощь.

Фактически весь смысл встречи для Байдена свелся к одной фразе: "Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии", которую потом продублировал и twitter американского Президента. Байдену вполне удалось разыграть эту карту.

Для Зеленского эта встреча была нужна прежде всего в качестве демонстрации если не поддержки, то принятия новой политики Зеленского со стороны Белого дома. Это важно особенно после "периода самодеятельности" Зеленского – СНБОУшного управления страной, санкциями и уголовным преследованием политических оппонентов и СМИ.

Зеленскому удалось получить картинку, которую он может трактовать как принятие и поддержку его действий со стороны Байдена, о чем он радостно заявил на брифинге в Украинском Доме, сказав, что американские партнеры вообще не критиковали ни Зеленского, ни членов его команды. Кстати, это плохая новость прежде всего для Петра Порошенко и Виталия Кличко.

Но с точки зрения государственных целей и задач, можно констатировать отсутствие каких-либо стратегических договоренностей и решения ключевых вопросов.

Так, Зеленский фактически:

- получил отказ в части изменения позиции по СП-2 от США. Германия важнее Украины;

- получил отказ в определении сроков интеграции в НАТО;

- скорее всего, получил отказ в получении гарантий безопасности от США (по примеру Южной Корее, Японии и других внеНАТОвских стран), хоть и подписаны новые соглашения в сфере обороны (ждем текста Нового Рамочного оборонного соглашения);

- не получил согласие на присоединение США к переговорным форматам по Донбассу;

- не получено каких-либо гарантий чего-либо вообще – ни в военной, ни в финансовой, ни в политических сферах – не подписано ни одного юридического документа стратегического характера.

США не готовы жертвовать своими отношениями с союзниками и женевским переговорным процессом с РФ ради Украины. Да и сама стратегия США в отношении Украины и её будущего отсутствует, а – только тактика.

О Минских соглашениях не было сказано ни слова. США не являются субъектом Минского переговорного процесса. А Украина пытается найти выход из Минского переговорного процесса, так как он ей не выгоден. Так что не в интересах обеих сторон – вспоминать в совместном заявлении Минские соглашения. Это российско-европейская платформа урегулирования. Для США это просто неинтересно. Зеленский уговаривал США присоединиться к этому переговорному процессу в Нормандском формате. Но очевидно, что США не согласились. Но США и Украина пришли к консенсусу, что Минские соглашения – плохие, и Минский формат – плохой формат переговоров.

Зато анонсы действительно масштабные:

- достройка блоков ядерных электростанций в Украине на 30 млрд. долл. США (сомнительный меморандум с "Вестигауз" без сроков, источников финансирования и других деталей);

- кредитная линия от американского Эксимбанка на 3 млрд. долл. (скорее всего на закупку американских товаров и услуг);

- помощь на 463 млн. долл. до конца этого года и так далее;

- начало разговора об упрощении деятельности коммерческих компаний на рынках друг друга.

Правда, на все это Украина может рассчитывать, если выполнит домашнее задание: судебная реформа и реформа корпоративного сектора (набсоветы при госкомпаниях), независимость НАБУ, НБУ, избрание прокурора САП, и все это при согласовании и под контролем "западных партнеров". Именно этот блок, скорее всего, и вызывает "не солнечное" настроение у президента Украины.

Аудит украино-американских отношений и полноценное знакомство между Зеленским и Байденом состоялось, и теперь будущее их отношений (и отношений Украины и США на протяжении нескольких ближайших лет) будет определятся результатами реализации достигнутых /или нет договоренностей".

Виталий Кулик, политолог-международник:

"Прорыва от этого визита ожидать не стоило. Ничего сверхъестественного и такого, что бы перезапустило украино-американские отношения, там не произошло.

Фактически главная цель, которую ставили в Киеве – получение гарантий от США в вопросе ПДЧ в НАТО для Украины. В итоге заявили, что американцы поддержат движение Украины в НАТО, но каких-то конкретных сроков не назвали.

Есть определённые успехи в оборонном сотрудничестве. Мы получили 60 млн долларов, в рамках которых сможем получить новые разработки США в военно-космической области, в стрелковых оружиях, ІТ-разработки в обороне и так далее. Кроме того, США рассматривают ещё 100 млн долларов в будущем, если ситуация на востоке Украины будет улучшаться. "Сухой остаток" от визита в виде 60 млн долларов и продолжения оборонного сотрудничества является позитивным.

Но нам ведь совсем недавно, весной этого года, обещали 200 млн долларов. Потом их заморозили, а сейчас в качестве жеста доброй воли нам дают 60 млн.

Следующая позиция – это деньги, которые были анонсированы на украинские проекты, 3 млрд долларов. Это не подарок и не инвестиции, это кредиты. Такую помощь придётся отдавать. Да, это тоже плюс, этим инструментом можно воспользоваться, а можно просто начать латать социальные дыры, как это произойдет с траншем от МВФ.

Каких-то дополнительных союзнических обязательств, специальных договоров по Северному потоку-2 не было. Единственное - Штаты пообещали ввести санкции, если будет угроза газовому транзиту через Украину. Это значит, что США все-таки запустят трехстороннюю консультацию между Германией, США и Украиной в вопросе хотя бы небольшой амортизации для украинских потерь от транзита газа. Это тоже хороший месседж, им нужно активно воспользоваться и расширить хотя бы небольшие заделы, которые мы получили в Вашингтоне.

Но мы могли бы получить гораздо больше, если бы президент Украины привёз в Вашингтон историю совместных успехов Украины и США, а также стратегию, основанную на принципе "win-win" – выгода и для США, и для Украины. Но список тех проектов, которые он анонсировал на 270 млрд долларов, очень напоминает список инвестиционных приоритетов для Украины, принятым Кабмином в 2020 году. Там есть такие забавные пункты, как строительство стадиона, развитие сельских отделений "Укрпочты". Где здесь выгода для США?

Кроме того, мне было бы стыдно просить стрелковое оружие и боеприпасы у США. Потому что за два года правительства Зеленского мы так и не приступили к строительству патронного завода. Из собственного оборонного комплекса у нас есть достаточно хорошие разработки. Мы могли бы при определённых усилиях и финансировании бюджета не на структуры и бюрократию Минобороны, а на технические разработки и конвейерный выпуск, обеспечить себя хотя бы базовыми потребностями в стрелковом оружии и боеприпасах. Этого не произошло.

В целом, президент Зеленский съездил в Вашингтон на "твёрдую троечку" по пятибалльной шкале.

Украина достаточно токсичная страна, с которой есть непроговоренности и нерешённые проблемные вопросы. Потому что у Байдена спрашивают про коррупцию в Украине, историю с его сыном и уголовными делами против него, и не напоминает ли история Афганистана историю Украины.

Не поднимался вопрос о союзничестве Украины с США вне НАТО. Сейчас, я думаю, на протяжении ближайших пяти лет Америка не будет это обсуждать ни с кем, не только с Украиной, потому что они будут переосмыслять действия внеблокового союзничества.

Украина имеет ряд проблемных вопросов, на которые Зеленский с этим визитом не ответил. Это коррупция, Коломойский и Фирташ, вопросы корпоративного управления, кадровой политики, защита американских инвестиций в Украине, использование денег, выделенных на оборону. Поэтому визит был достаточно прохладный. Думаю, что "химии" не произошло – было только физическое соприкосновение.

На мой взгляд, Зеленский ничего не получил из ожиданий. Он рассчитывал на то, что Америка в контексте поражения в Афганистане могла бы отыграть эту историю хотя бы частично на Украине. То есть что-то больше дать, чем мы ожидали, в конце концов дать сроки для получения ПДЧ в НАТО. У Зеленского эти ожидания были завышены.

Это был холодный душ, но не порка.

Главное последствие, возможно, будет кадровое. Потому что, насколько я понимаю, Зеленский возил нового министра обороны "на смотрины" – это действующий глава "Укроборонпрома" Гусев. Второе – это ротация Кабмина, и я не удивлюсь, если среди назначенцев появятся люди, которых мы связываем с "соросятами". Третье – Украине придётся пересматривать свою политику в отношении корпоративного управления, менять законодательные подходы к регулированию. Мне очень не понравилось заявление, что будет усиливаться роль наблюдательных советов при госкомпаниях, потому что это инструмент внешнего управления".

Борис Тизенгаузен, политический эксперт:

"Я оцениваю визит Зеленского в США позитивно. Не забыли ни про Донбасс, ни про Крым по итогам совместного заявления. По поводу НАТО – все довольно обтекаемо, но было сказано, что Украина может свободно выбирать союзы, в которые она входит.

То, что Украину будут поддерживать на дипломатическом фронте в Нормандском формате в рамках Крымской платформы, зафиксировано. И США, и Украина завершили подготовку стратегического соглашения. На практике это безусловно принесёт пользу Украине. Это экономический блок, то есть инвестиции и бизнес, блок безопасности, поддержка территориальной целостности Украины и так далее.

В принципе я не ожидал, что риторика Байдена месячной давности изменится на этой встрече. Потому что это институциональная история в США: не может Байден самолично обещать Украине вступление в НАТО. То есть риторика остаётся следующей: Украине необходимо разобраться с коррупцией, провести реформы, и тогда нас куда-то там введут. Но опять же мы все прекрасно понимаем, что вступление в НАТО и в ЕС – это чисто политическое решение.

Поэтому ничего особо нового нам не сказали, но по крайней мере мы получили два заверения по поводу Северного потока: США не допустят монополизации и использования его в качестве политического и экономического оружия, но в то же время, никто не сказал Украине замолчать и не разговаривать про СП-2.

Что касается того, почему Байден отказался от совместного брифинга после встречи – это не из-за Зеленского. Просто Байден понимает, что на итоговом брифинге ему могут задавать вопросы не только про Украину. В первую очередь будут спрашивать про Афганистан, про геополитическое поражение, как считают республиканцы, про теракт, который унёс жизни американских солдат. Эти темы и дебатирование с журналистами Байдену сейчас крайне не нужны. Он прекрасно помнит прошлый брифинг с Путиным на саммите, после которого он ушёл разъярённым. В сегодняшней ситуации с Афганистаном Байдену точного брифинг не нужен".

Андрей Золотарев, политолог:

"Визит в США получился немного не таким, как ожидал Зеленский. Он хотел бы привезти в Украину с этой встречи что-то более весомое, материальное и конкретное. Но все прошло и не так провально, как это представляют его оппоненты.

Статус-кво сохраняется – собственно, это основной итог визита. По крайней мере, два часа общения с Байденом тет-а-тет – это знаковый момент.

Зеленский ожидал какой-то конкретики по НАТО, санкций по Северному потому-2. Но очевидно, что Байден будет воздерживаться от каких-то резких действий по СП-2, будет ориентироваться на внутриполитический дискурс США, поскольку республиканцы за Северный поток ухватились крепко.

В первые часы своего президентства Байден подписал указ о запрете строительства "Кистоуна", нефтепровода от Канады до Мексиканского залива, 2000 км трубы. Он был уже готов, но то, что Трамп разморозил, Байден запретил. И вот республиканцы говорят, что Байден забрал у Америки миллиарды и дал заработать их Путину. То есть США слабы как никогда.

Для Байдена сейчас на фоне Афганистана все, что связано с Украиной – это мелочи. За две недели потерять пять процентных пунктов рейтинга – это очень много для Америки.

Понятно, что встречу с Зеленским Байдену было бы удобнее провести чуть позже. Но учитывая тот шквал критики от республиканцев, под которым он оказался из-за Афганистана, решили все-таки встречу не переносить.

Реальные итоги этого визита мы ощутим уже через неделю. С начала работы Верховной Рады, я думаю, следует ожидать усиление позиции США в силовом блоке. Очевидно, будет разблокирован вопрос о назначении главы антикоррупционной прокуратуры. Судя по всему, сохранит свои позиции Артем Сытник (директор НАБУ). Также стоит ожидать, что от слов перейдут к делу в реформе СБУ и, вероятно, будет назначен новый глава этого ведомства.

Слухи о том, что Байден будет принуждать Зеленского к выполнению Минских соглашений, или что США будут "сливаться", не подтвердились.

Байдену нужно демонстрировать, что по крайней мере в отношении Украины он не отступает, но ведь есть договоренности Байдена и Меркель. Поэтому он будет ждать и не будет предпринимать активных действий по Северному потоку-2. Впрочем, обещал поддерживать позиции Украины и помочь с сохранением транзита. Но обещания – вещь нематериальная.

Понятно, что для Байдена это проходная и рабочая встреча. Но пока с Зеленским по большому счету он познакомился только в Овальном кабинете. Какие у них там остались впечатления друг от друга, мы узнаём спустя некоторое время".