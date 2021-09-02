Президент Украины Владимир Зеленский после общения с американским лидером Джо Байденом, которое продлилось около двух часов, встретился с украинским кокусом в Конгрессе США. Стороны обсуждали российский газопровод "Северный поток-2", который Вашингтон не обещает останавливать.

Об этом президент Украины сказал в ходе брифинга по итогам встречи с американским коллегой, видео обнародовано в Facebook на официальной странице главы державы.

Владимир Зеленский добавил, что в этой группе конгрессменов Украина имеет "стопроцентную и даже больше" поддержку.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты против запуска "СП-2" и расценивают газопровод как угрозу, но при этом Вашингтон не обещает, что проект Кремля будет остановлен.

Между тем, Джо Байден пообещал следить за поведением России и включить режим санкций против "Северного потока - 2", если Москва каким-то образом будет создавать "небезопасную ситуацию и энергетические проблемы для Украины".

Подробно о том, как прошли переговоры двух президентов и что еще обсуждали президенты можно почитать в отдельном материале "Страны".