Спустя около часа после того, как текст совместного заявления президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена опубликовал Офис президента Украины аналогичный документ появился и на сайте Белого дома.

С полным текстом заявления на русском языке можете ознакомиться здесь.

Также "Страна" выделила главные моменты из заявления лидеров США и Украины.

Среди них не оказалось обещания остановить "Северный поток-2". В то же время американцы требуют избрать в скором времени прокурора САП и поддержали намерения Киева в курсе на НАТО (но не назвали сроков). Также стороны договорились о космосе, ядерном оружии и о выделении Украине финансовой помощи - пострадавшим от войны на Донбассе и на борьбу с пандемией, а также договорились наладить защищенный круглосуточной канал связи для снижения рисков ядерного конфликта, сообщил Госдеп. .

В среду, 1 сентября, в США встретились Джо Байден и Владимир Зеленский. Украинский президент прилетел еще 31 августа и провел ряд встреч, о которых мы подробно писали.

Подробно о деталях переговоров читайте в обновляемом материале "Страны".