31 августа начался первый день рабочей поездки Владимира Зеленского в США. Ранее было запланировано, что в этот день он встретится с президентом США Джо Байденом, однако встречу перенесли. Она состоится сегодня в 21:00 по Киеву.
Украинский президент вылетел 30 августа, но программу визита пришлось поменять. 31 августа вместо поездки в Белый дом он провел восемь встреч. 1 сентября намечен разговор с Джо Байденом, а потом - поездка в Калифорнию.
Рассказываем, с кем уже встретился Владимир Зеленский и как прошел первый день его рабочей поездки за океан.
Скромная встреча в аэропорту
Утром 31 августа Владимир Зеленский и первая леди прибыли в Вашингтон. "Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", - подписаны первые фото из США в аккаунте Владимира Зеленского в Instagram.
Владимир и Елена Зеленские в Вашингтоне. Фото: сайт президента
Судя по снимкам, которые опубликовала посол Украины в США Оксана Маркарова, встреча была скромной. Украинского президента встречала делегация из восьми человек.
Восемь человек встречают президента Украины в Вашингтоне. Фото: Оксана Маркарова, Facebook
Встреча с Google и цензура YouTube из Украины
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров тоже вылетел в США с Зеленским. Накануне он опубликовал фото с посадки в самолет.
А вчера вечером Федоров отчитался о встрече с представителями компании Google. И попросил их передать модерацию YouTube для украинской аудитории в руки "независимых" украинских редакторов.
"Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинской YouTube Music и YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война.
Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", - написал Федоров у себя в Telegram.
Он опубликовал фото своей встречи с вице-президентом Google Караном Бхатия (на фото второй слева).
Бхатия - весьма интересный человек. Он, вопреки ожиданиям, не айтишник, хотя и занимает одну из топовых должностей в Google.
Это бывший высокопоставленный чиновник администрации президента США, который занимался в Белом доме торговыми вопросами. У него также солидный послужной список работы в разных министерствах - от транспорта до промышленности.
В последнее время Бхатия работает в частном секторе и лоббирует интересы крупных компаний в коридорах власти. Этим он занимался в General Electrics и ту же функцию исполняет сейчас в Google - отвечает за отношения с чиновниками.
В Украине бы такого человека могли назвать "смотрящим" от властей в стратегически важной компании.
Именно с "политическим" вице-президентом Google и встретился украинский министр по диджитализации. И, как видим, просил он его тоже о неких политических шагах. В частности - отдать модерацию в YouTube украинскому офису (которого пока еще нет, но Минцифры просит его создать). К слову, YouTube принадлежит Google.
Понятно, что результатом такой "модерации" скорее всего станет упрощение блокирования контента, который не устраивает Банковую. От российских СМИ, которые в Украине можно смотреть лишь через YouTube, до YouTube-каналов оппозиционных медиа из Украины.
Конечно, Google, если откроет офис в Украине, вряд ли станет напрямую выполнять все указания Офиса президента (как, например, этого не делает Facebook, уже имеющий модерацию в Украине). Но возможности по цензуре у YouTube у властей Украины резко расширятся.
Тем более, что прецеденты уже есть. Так, YouTube уже блокировал по просьбе Банковой площадки трех закрытых телеканалов - NewsOne, ZiK и 112. Это прецедент, когда компания пошла на столь явную цензуру по просьбе украинских чиновников - даже без решения суда или предъявления обвинений прокурором.
Если же будет создано украинское представительство Google и YouTube, да еще и будет заполнено "правильными" (с точки зрения власти и националистов) людьми (вроде украинских "факт-чекеров" Facebook, которые, как писала "Страна", связаны с ультраправыми), то процесс блокировки сильно упроститься.
Офису президента не нужно будет уже писать письма в США, убеждая блокировать тот или иной канал, а это можно будет делать прямо из Киева - через местное представительство. Даже если ему и не дадут прямого права на удаление каналов, то в любом случае ему будет более проще убеждать в этом головные конторы Google и YouTube, чем украинской власти.
К слову, буквально вчера Google опубликовал релиз, в котором заявил, что в июле удалил семь YouTube-каналов, где публиковался "контент на украинском и русском языках в поддержку правительства России и с критикой украинских вооруженных сил".
Также Google сообщил, что заблокировал в поисковой выдаче десять веб-сайтов, которые на русском языке критиковали правительство Украины и поддерживали Россию. Компания усмотрела в обоих случаях признаки "скоординированных операций по влиянию".
То есть, YouTube начал достаточно плотно включаться в идеологические войны. Поэтому нельзя исключать, что на просьбы Минцифры о создании украинского представительства ответят согласием. И на популярном видеохостинге начнут закручивать цензурные гайки.
Впрочем, пока реакции Google на предложения Украины не последовало. Более того, компания ничего не сообщает о встрече своего вице-президента с украинским министром.
Определенные надежды рождает и вчерашнее письмо главы Freedom House в адрес президента Байдена - где говорится, что Украина ведет наступление на свободу прессы и без суда закрывает СМИ через решения СНБО.
В общем, отдавать ли украинцам на откуп модерацию YouTube - решение, по всей видимости, еще не принято. Но звоночки поступают тревожные.
Беседа с главой Пентагона. "Джавелины"
Вместе с министром обороны Андреем Тараном Владимир Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Украинский президент выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в результате теракта в Кабуле, не забыв упомянуть о войне на Донбассе и "России-агрессоре".
"Как президент страны, почти ежедневно теряющей своих лучших сыновей на войне, развязанной Россией на востоке Украины, хорошо понимаю боль семей погибших и всего американского народа", - сказал Владимир Зеленский.
Также он рассказал, что Украина помогает эвакуировать из Афганистана иностранцев и афганцев.
Далее стороны обменялись любезностями. Зеленский заверил, что Украина будет оставаться на одной стороне с США в "защите свободы и демократии", глава Пентагона заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Коснулись в разговоре и сотрудничество украинских и американских военных в Черном море - для "противодействия агрессивной политике России".
Министр обороны США сообщил, что в Вашингтоне решили выделить Украине военную помощь на сумму $60 млн, включая закупку "Джавелинов". Об этой сумме было известно и раньше - и она, конечно, очень скромная - особенно в сравнении с миллиардами, которые выдавались армии того же Афганистана.
Зеленский заявил, что собирается реформировать украинскую оборонную промышленность, в частности, поддерживает корпоратизацию оборонных предприятий.
Было подписано соглашение в оборонной сфере, в которых задекларировано все вышеперечисленное.
Владимир Зеленский (слева) вовремя подписания соглашения в Пентагоне
"Грязный российский газ через Украину". Вопросы энергетики
Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, которая приезжала в Киев на саммит Крымской платформы (и там они уже виделись тет-а-тет). Обсуждая риски от "Северного потока-2", он назвал российский газ самым грязным в мире.
"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций" - сказал Зеленский.
Правда, что было забавно, он тут же добавил, что важно сохранить транзит этого "самого грязного газа" через Украину. Для этого следует поскорее начать регулярные трехсторонние консультации в формате Украина – Германия – США. Разговаривать с Россией, без которой транзитного договора не будет, Зе, видимо, не планирует.
Также президент сказал, что Украина выбрала путь отказа от использования угля ("путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли") и что он рассчитывает привлечь к этому плану США. То есть шахты в Украине будут закрывать, о чем "Страна" уже рассказывала. И по этому поводу горняки готовят протесты.
Говоря о сотрудничестве с США президент упомянул сферу ядерной энергетики, а именно проекты по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС.
В присутствии Владимира Зеленского были подписаны два документа в энергетической отрасли.
Первый - совместное заявление по усилению двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата. Среди прочего оно предусматривает международные набсоветы на госпредприятиях энергетического сектора и сотрудничество с американскими компаниями.
Второй - меморандум между украинским "Энергоатомом" и американским Westinghouse Electric. Последний документ предусматривает, что американская компания будет участвовать в строительстве пяти энергоблоков на атомных электростанциях стоимостью до $30 млрд.
То есть энергетический сектор в Украине, судя по всему, переходит под полный контроль США. Впрочем, посмотрим на реализацию всех этих проектов. Тем более, что пока это лишь меморандумы, а не строгие контракты.
Но тенденция понятна. Особенно в части касательно ядерной энергетике. Американцы, очевидно, хотят полностью замкнуть на себя всю деятельность "Энергоатома", минимизировав его сотрудничество с "Росатомом", как по поставкам ядерного топлива, так и по строительству новых реакторов. Причем эти проекты, скорее всего, будет оплачиваться за счет средств самого "Энергоатома" (в том числе, не исключено, за счет увеличения тарифов для потребителей), а также новых кредитов, которые повесят на украинское государство.
Владимир Зеленский во время подписания энергетических меморандумов в США
Конфуз во время встречи с главой NASA
В Вашингтоне Владимир Зеленский встретился с бывшим астронавтом и главой NASA Биллом Нельсоном. Президент сказал, что Украина заинтересована в сотрудничестве с американским космическим агентством.
Зеленский и Нельсон обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес" и программе исследования Луны "Артемида".
При этом, сообщая о встрече в Twitter, Зеленский неправильно назвал должность Билла Нельсона.
"Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором (официально его должность называется администратор, а не директор - Ред.) НАСА Биллом Нильсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями. И ждем Билла Нельсона с визитом в Украину!" - написал Зеленский, не уточнив, какие уникальные технологии он имел в виду.
Армия, "Дия", стройка. Как Зе обустроит Украину
На одной из встреч Зеленский представил "план трансформации Украины". Презентацию провели в здании Национальной библиотеки - перед американскими экспертами и журналистами. На ней, кроме президента, сидел глава Минцифры Михаил Федоров и советник Ермака Тимофей Милованов.
Что интересно, украинским журналистам своего плана президент еще не показывал. Видимо, с отечественной прессой трансформацию Украины обсуждать необязательно.
Ключевой целью Украины Зеленский назвал укрепление безопасности и возвращение территорий. Президент опять акцентировал на том, что все реформы он проводит "в условиях вооруженного противостояния с одной из самых мощных армий в мире".
Представляя сам план трансформации, Зеленский заявил, что он дает видение, какой Украина должна стать через 5-10 лет.
Документ видит Украину в ближайшие годы как "форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб". То есть, армия, "Дия", "Большое строительство" и распродажа земли - вот основные направления работы Зеленского.
Также в стратегии есть план перехода к "зеленой" экономике - то, что было утверждено еще ранее Байденом и Меркель в сделке по "Северному потоку-2". Всего в документе перечислено 80 проектов на сумму в 277 миллиардов долларов. Какие это проекты - сообщили только американским журналистам. На сайте же президента о них ничего не сказано.
Но, видимо, ожидается, что деньги на эти проекты дадут американцы.
Хотя, не исключено, что эти проекты существуют только на бумаге и нужны лишь для того, чтоб прозвучала красивая цифра в 277 миллиардов, за которой в реальности ничего не стоит.
Встреча со Всемирным банком. Деньги на дороги и "зеленую трансформацию"
Президент Украины встретился с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Зеленский заявил, что страна "уверенно идет по пути реформ, внедряя стандарты ЕС и НАТО".
Зеленский отчитался о реформах, которые проводят в Украине, в частности земельной и заявил, что финансовая помощь будет нужна для строительства и реконструкции автомобильных дорог в Украине и "зеленой трансформации" - курса на отказ от использования угля, проекты энергоэффективности.
Зеленский на встрече с главой Группы Всемирного банка
Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США.
Этот банк будет кредитовать американский экспорт в Украину на сумму в три миллиарда долларов - на совместные проекты в агросфере и энергетике. То есть американцы дадут Украине в долг на закупку товаров и услуг в США.
По сути Киев этих денег не увидит, а получит лишь товары и далее будет выплачивать по ним рассрочку и проценты.
Пшеница к мемориалу жертвам Голодомора
Владимир Зеленский и первая леди возложили символические снопы пшеницы к Мемориалу жертвам Голодомора в центре Вашингтона.
У Мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине
Планы первой леди
Что касается планов Елены Зеленской, то среди них - запустить украинский аудиогид в усадьбе Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, поучаствовать в открытии Украинского дома, посетить музей Холокоста, Стэндфордский университет и художественную галерею De Young.
"Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом — очень крутой" - отозвался Зеленский о программе жены.
31 августа он присутствовал во время запуска аудиогида в Маунт-Вернон. Церемония была скромной и немногочисленной.
Украинский стал шестым языком аудигодов в усадьбе первого президента США. Сеть украиноязычных аудиогидов - часть проекта культурной дипломатии, который реализует Елена Зеленская. Цель этого "усиление имиджа страны на международной арене". Украиноязычные аудиогиды работают в Лондонском Тауэре, Версале, галереи Альбертина, дворце Долмабахче, Музее Ваза и других институтах.