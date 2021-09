31 августа начался первый день рабочей поездки Владимира Зеленского в США. Ранее было запланировано, что в этот день он встретится с президентом США Джо Байденом, однако встречу перенесли. Она состоится сегодня в 21:00 по Киеву.

Украинский президент вылетел 30 августа, но программу визита пришлось поменять. 31 августа вместо поездки в Белый дом он провел восемь встреч. 1 сентября намечен разговор с Джо Байденом, а потом - поездка в Калифорнию.

Рассказываем, с кем уже встретился Владимир Зеленский и как прошел первый день его рабочей поездки за океан.

Скромная встреча в аэропорту

Утром 31 августа Владимир Зеленский и первая леди прибыли в Вашингтон. "Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", - подписаны первые фото из США в аккаунте Владимира Зеленского в Instagram.

Владимир и Елена Зеленские в Вашингтоне. Фото: сайт президента

Судя по снимкам, которые опубликовала посол Украины в США Оксана Маркарова, встреча была скромной. Украинского президента встречала делегация из восьми человек.

Восемь человек встречают президента Украины в Вашингтоне. Фото: Оксана Маркарова, Facebook

Встреча с Google и цензура YouTube из Украины

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров тоже вылетел в США с Зеленским. Накануне он опубликовал фото с посадки в самолет.

А вчера вечером Федоров отчитался о встрече с представителями компании Google. И попросил их передать модерацию YouTube для украинской аудитории в руки "независимых" украинских редакторов.

"Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинской YouTube Music и YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война.

Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", - написал Федоров у себя в Telegram.

Он опубликовал фото своей встречи с вице-президентом Google Караном Бхатия (на фото второй слева).

Бхатия - весьма интересный человек. Он, вопреки ожиданиям, не айтишник, хотя и занимает одну из топовых должностей в Google.

Это бывший высокопоставленный чиновник администрации президента США, который занимался в Белом доме торговыми вопросами. У него также солидный послужной список работы в разных министерствах - от транспорта до промышленности.

В последнее время Бхатия работает в частном секторе и лоббирует интересы крупных компаний в коридорах власти. Этим он занимался в General Electrics и ту же функцию исполняет сейчас в Google - отвечает за отношения с чиновниками.

В Украине бы такого человека могли назвать "смотрящим" от властей в стратегически важной компании.

Именно с "политическим" вице-президентом Google и встретился украинский министр по диджитализации. И, как видим, просил он его тоже о неких политических шагах. В частности - отдать модерацию в YouTube украинскому офису (которого пока еще нет, но Минцифры просит его создать). К слову, YouTube принадлежит Google.

Понятно, что результатом такой "модерации" скорее всего станет упрощение блокирования контента, который не устраивает Банковую. От российских СМИ, которые в Украине можно смотреть лишь через YouTube, до YouTube-каналов оппозиционных медиа из Украины.

Конечно, Google, если откроет офис в Украине, вряд ли станет напрямую выполнять все указания Офиса президента (как, например, этого не делает Facebook, уже имеющий модерацию в Украине). Но возможности по цензуре у YouTube у властей Украины резко расширятся.

Тем более, что прецеденты уже есть. Так, YouTube уже блокировал по просьбе Банковой площадки трех закрытых телеканалов - NewsOne, ZiK и 112. Это прецедент, когда компания пошла на столь явную цензуру по просьбе украинских чиновников - даже без решения суда или предъявления обвинений прокурором.

Если же будет создано украинское представительство Google и YouTube, да еще и будет заполнено "правильными" (с точки зрения власти и националистов) людьми (вроде украинских "факт-чекеров" Facebook, которые, как писала "Страна", связаны с ультраправыми), то процесс блокировки сильно упроститься.

Офису президента не нужно будет уже писать письма в США, убеждая блокировать тот или иной канал, а это можно будет делать прямо из Киева - через местное представительство. Даже если ему и не дадут прямого права на удаление каналов, то в любом случае ему будет более проще убеждать в этом головные конторы Google и YouTube, чем украинской власти.

К слову, буквально вчера Google опубликовал релиз, в котором заявил, что в июле удалил семь YouTube-каналов, где публиковался "контент на украинском и русском языках в поддержку правительства России и с критикой украинских вооруженных сил".

Также Google сообщил, что заблокировал в поисковой выдаче десять веб-сайтов, которые на русском языке критиковали правительство Украины и поддерживали Россию. Компания усмотрела в обоих случаях признаки "скоординированных операций по влиянию".

То есть, YouTube начал достаточно плотно включаться в идеологические войны. Поэтому нельзя исключать, что на просьбы Минцифры о создании украинского представительства ответят согласием. И на популярном видеохостинге начнут закручивать цензурные гайки.

Впрочем, пока реакции Google на предложения Украины не последовало. Более того, компания ничего не сообщает о встрече своего вице-президента с украинским министром.

Определенные надежды рождает и вчерашнее письмо главы Freedom House в адрес президента Байдена - где говорится, что Украина ведет наступление на свободу прессы и без суда закрывает СМИ через решения СНБО.

В общем, отдавать ли украинцам на откуп модерацию YouTube - решение, по всей видимости, еще не принято. Но звоночки поступают тревожные.

Беседа с главой Пентагона. "Джавелины"

Вместе с министром обороны Андреем Тараном Владимир Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Украинский президент выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в результате теракта в Кабуле, не забыв упомянуть о войне на Донбассе и "России-агрессоре".

"Как президент страны, почти ежедневно теряющей своих лучших сыновей на войне, развязанной Россией на востоке Украины, хорошо понимаю боль семей погибших и всего американского народа", - сказал Владимир Зеленский.

Также он рассказал, что Украина помогает эвакуировать из Афганистана иностранцев и афганцев.

Далее стороны обменялись любезностями. Зеленский заверил, что Украина будет оставаться на одной стороне с США в "защите свободы и демократии", глава Пентагона заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Коснулись в разговоре и сотрудничество украинских и американских военных в Черном море - для "противодействия агрессивной политике России".

Министр обороны США сообщил, что в Вашингтоне решили выделить Украине военную помощь на сумму $60 млн, включая закупку "Джавелинов". Об этой сумме было известно и раньше - и она, конечно, очень скромная - особенно в сравнении с миллиардами, которые выдавались армии того же Афганистана.

Зеленский заявил, что собирается реформировать украинскую оборонную промышленность, в частности, поддерживает корпоратизацию оборонных предприятий.

Было подписано соглашение в оборонной сфере, в которых задекларировано все вышеперечисленное.

Владимир Зеленский (слева) вовремя подписания соглашения в Пентагоне

"Грязный российский газ через Украину". Вопросы энергетики

Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, которая приезжала в Киев на саммит Крымской платформы (и там они уже виделись тет-а-тет). Обсуждая риски от "Северного потока-2", он назвал российский газ самым грязным в мире.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций" - сказал Зеленский.

Правда, что было забавно, он тут же добавил, что важно сохранить транзит этого "самого грязного газа" через Украину. Для этого следует поскорее начать регулярные трехсторонние консультации в формате Украина – Германия – США. Разговаривать с Россией, без которой транзитного договора не будет, Зе, видимо, не планирует.

Также президент сказал, что Украина выбрала путь отказа от использования угля ("путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли") и что он рассчитывает привлечь к этому плану США. То есть шахты в Украине будут закрывать, о чем "Страна" уже рассказывала. И по этому поводу горняки готовят протесты.

Говоря о сотрудничестве с США президент упомянул сферу ядерной энергетики, а именно проекты по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС.

В присутствии Владимира Зеленского были подписаны два документа в энергетической отрасли.

Первый - совместное заявление по усилению двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата. Среди прочего оно предусматривает международные набсоветы на госпредприятиях энергетического сектора и сотрудничество с американскими компаниями.

Второй - меморандум между украинским "Энергоатомом" и американским Westinghouse Electric. Последний документ предусматривает, что американская компания будет участвовать в строительстве пяти энергоблоков на атомных электростанциях стоимостью до $30 млрд.

То есть энергетический сектор в Украине, судя по всему, переходит под полный контроль США. Впрочем, посмотрим на реализацию всех этих проектов. Тем более, что пока это лишь меморандумы, а не строгие контракты.

Но тенденция понятна. Особенно в части касательно ядерной энергетике. Американцы, очевидно, хотят полностью замкнуть на себя всю деятельность "Энергоатома", минимизировав его сотрудничество с "Росатомом", как по поставкам ядерного топлива, так и по строительству новых реакторов. Причем эти проекты, скорее всего, будет оплачиваться за счет средств самого "Энергоатома" (в том числе, не исключено, за счет увеличения тарифов для потребителей), а также новых кредитов, которые повесят на украинское государство.

Владимир Зеленский во время подписания энергетических меморандумов в США

Конфуз во время встречи с главой NASA

В Вашингтоне Владимир Зеленский встретился с бывшим астронавтом и главой NASA Биллом Нельсоном. Президент сказал, что Украина заинтересована в сотрудничестве с американским космическим агентством.

Зеленский и Нельсон обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес" и программе исследования Луны "Артемида".

При этом, сообщая о встрече в Twitter, Зеленский неправильно назвал должность Билла Нельсона.

"Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором (официально его должность называется администратор, а не директор - Ред.) НАСА Биллом Нильсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями. И ждем Билла Нельсона с визитом в Украину!" - написал Зеленский, не уточнив, какие уникальные технологии он имел в виду.

Армия, "Дия", стройка. Как Зе обустроит Украину

На одной из встреч Зеленский представил "план трансформации Украины". Презентацию провели в здании Национальной библиотеки - перед американскими экспертами и журналистами. На ней, кроме президента, сидел глава Минцифры Михаил Федоров и советник Ермака Тимофей Милованов.

Что интересно, украинским журналистам своего плана президент еще не показывал. Видимо, с отечественной прессой трансформацию Украины обсуждать необязательно.

Ключевой целью Украины Зеленский назвал укрепление безопасности и возвращение территорий. Президент опять акцентировал на том, что все реформы он проводит "в условиях вооруженного противостояния с одной из самых мощных армий в мире".

Представляя сам план трансформации, Зеленский заявил, что он дает видение, какой Украина должна стать через 5-10 лет.

Документ видит Украину в ближайшие годы как "форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб". То есть, армия, "Дия", "Большое строительство" и распродажа земли - вот основные направления работы Зеленского.

Также в стратегии есть план перехода к "зеленой" экономике - то, что было утверждено еще ранее Байденом и Меркель в сделке по "Северному потоку-2". Всего в документе перечислено 80 проектов на сумму в 277 миллиардов долларов. Какие это проекты - сообщили только американским журналистам. На сайте же президента о них ничего не сказано.

Но, видимо, ожидается, что деньги на эти проекты дадут американцы.

Хотя, не исключено, что эти проекты существуют только на бумаге и нужны лишь для того, чтоб прозвучала красивая цифра в 277 миллиардов, за которой в реальности ничего не стоит.

Встреча со Всемирным банком. Деньги на дороги и "зеленую трансформацию"

Президент Украины встретился с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Зеленский заявил, что страна "уверенно идет по пути реформ, внедряя стандарты ЕС и НАТО".

Зеленский отчитался о реформах, которые проводят в Украине, в частности земельной и заявил, что финансовая помощь будет нужна для строительства и реконструкции автомобильных дорог в Украине и "зеленой трансформации" - курса на отказ от использования угля, проекты энергоэффективности.

Зеленский на встрече с главой Группы Всемирного банка

Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США.

Этот банк будет кредитовать американский экспорт в Украину на сумму в три миллиарда долларов - на совместные проекты в агросфере и энергетике. То есть американцы дадут Украине в долг на закупку товаров и услуг в США.

По сути Киев этих денег не увидит, а получит лишь товары и далее будет выплачивать по ним рассрочку и проценты.

Пшеница к мемориалу жертвам Голодомора

Владимир Зеленский и первая леди возложили символические снопы пшеницы к Мемориалу жертвам Голодомора в центре Вашингтона.

У Мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине

Планы первой леди

Что касается планов Елены Зеленской, то среди них - запустить украинский аудиогид в усадьбе Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, поучаствовать в открытии Украинского дома, посетить музей Холокоста, Стэндфордский университет и художественную галерею De Young.

"Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом — очень крутой" - отозвался Зеленский о программе жены.

31 августа он присутствовал во время запуска аудиогида в Маунт-Вернон. Церемония была скромной и немногочисленной.

Украинский стал шестым языком аудигодов в усадьбе первого президента США. Сеть украиноязычных аудиогидов - часть проекта культурной дипломатии, который реализует Елена Зеленская. Цель этого "усиление имиджа страны на международной арене". Украиноязычные аудиогиды работают в Лондонском Тауэре, Версале, галереи Альбертина, дворце Долмабахче, Музее Ваза и других институтах.