Американская газета The New York Times в материале о том, как США помогали Украине планировать и осуществлять операции против РФ, раскрыла некоторые детали отношений бывшего и действующего главкомов ВМУ Валерия Залужного и Александра Сырского.

Как сказано в публикации, отношения Залужного и Сырского были откровенно враждебными. Залужный "насмешливо" назвал Сырского "российским генералом" за то, что тот плохо знал украинский язык и на совещаниях говорил на русском. Также подтверждается информация о напряженных отношениях между Залужным и Владимиром Зеленским, в основном по политическим мотивам: на Банковой в главкоме ВСУ видели потенциального соперника Зеленского на выборах.

Другие важные моменты из статьи The New York Times.

Все цели ударов НIМАRS утверждались американцами, даже когда эти цели находили сами ВСУ. В том числе начиная с 2024 года утверждались цели для ударов и на территории РФ. Группа, которая передавала Украине разведданные, называлась Task Force Dragon - оперативная группа "Дракон".

Американцы предоставляли информацию и для ударов украинскими беспилотниками по российской территории, в частности по военному складу в Торопце Тверской области в сентябре 2024 года.

Первоначально наступление ВСУ на Херсон планировалось в начале сентября 2022 года, но по требованию Зеленского его перенесли на конец августа: он планировал выступить на Генассамблее ООН и хотел продемонстрировать там победу.

Американцы давили на Киев, чтобы ВСУ активнее наступали на правом берегу Днепра осенью 2022 года. Но украинские командиры опасались это делать и проявляли осторожность. Тогда США и британцы потребовали уволить генерала Андрея Ковальчука, который командовал войсками в Херсонской области.

По первоначальному плану ВСУ, освободив Херсон, должны были продолжить наступление на левый берег Днепра, но сил на это уже не хватило.

Американцы считают главной причиной провала наступления ВСУ в 2023 году распыление сил, а также перенос сроков. Первоначально планировалось наступать 1 мая, но украинское руководство перенесло сроки в ожидании поставок техники, что дало россиянам время укрепить оборону. Кроме того, вместо планируемых 12 бригад для наступления на Мелитополь было выделено только 7, а 5 без ведома американцев и вопреки их крайне настоятельным советам перебросили под Бахмут, где Сырский начал наступление, обещая взять город, а потом "дойти до Луганска".

Американцы считали изначально провальной операцию с высадкой украинского десанта на левом берегу Днепра в Крынках осенью 2023 года.

Американцы разозлились, когда Украина без предупреждения нанесла удар по российскому крейсеру "Москва".

Американцы не знали о подготовке операции ВСУ в Курской области летом 2024 года с использованием американской техники, посчитали это провокацией со стороны Киева и "шагом к нарушению доверия", но поддержку (в том числе и передачу координат для ударов в Курской области) все равно продолжили оказывать.

В той же публикации The New York Times писала, что США были очень плотно вовлечены в планирование и осуществление военных операций Украины против России с весны 2022 года.

Также в ней говорилось, что американцы были против ударов по Крымскому мосту летом 2024 года.