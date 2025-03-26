Силы противовоздушной обороны Украины не имеют возможности отследить запуск российских баллистических ракет без информационной помощи американской разведки.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе совместного интервью общественным вещателям Eurovision News.

"У нас нет прямого доступа к данным о запуске баллистических ракет – эту информацию всегда передают партнёры. У нас никогда не было доступа к этим данным. С начала полномасштабного вторжения я настойчиво просил предоставить нам прямой доступ. Но мы благодарны за то, что разблокировали доступ к разведданным – успех нашей команды", – сказал Зеленский.

Ранее США разблокировали военную помощь Украине и обмен разведданными с ВСУ.

Война в Украине продолжается 1126-й день. Последние новости с главными событиями 25 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась около сёл Каменки и Тополей на западном берегу Оскола к северу от Купянска в Харьковской области. Российские телеграм-каналы пишут, что ВСУ вошли в село Демидовка Белгородской области РФ: заявлялось, что в населённом пункте идут бои, армия РФ пытается вытеснить украинские войска.

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