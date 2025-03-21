Российские паблики сообщают о масштабном пожаре в приграничной зоне Курской области.

Горит газоизмерительная станция "Суджа", которая находится на контролируемой ВСУ территории.

Напомним, что эта станция является точкой входа газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород", который ведёт через украинскую территорию в Европу.

При этом с 1 января 2025 года транзит российского газа через Украину остановлен. Поэтому остаётся открытым вопрос, был ли газ на ГИС "Суджа", и мог ли он взорваться.

Спикер МИД РФ Захарова обвинила Украину в обстреле газоизмерительной станции "Суджа".

"Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие", - заявила она.

В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на очередные обвинения России.

РФ сама обстреляла газоизмерительную станцию "Суджа" в целях проведения "дискредитационной кампании", заявляет Генштаб.

"Враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны. Указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. Сегодня противник усилил спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией - обстрелял этот объект из артиллерии", - говорится в сообщении.

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