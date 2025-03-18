Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз опроверг окружение украинской группировки в Курской области, о котором ранее заявили российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами.

"После того, как Путин рассказывает, что наши ребята в окружении, наши ребята стоят там на месте, показывая, что они ни в каком не окружении, и что не Путин указывает им, когда уходить. Они там будут, пока эта операция нам нужна", - сказал президент.

На вопрос, проводит ли Украина операции в Белгородской области, о которых 10 марта сообщали российские телеграм-каналы, Зеленский ответил, что сейчас заметны скопления российских войск на границе Сумской области, которые хотят производить удары по Сумской, Харьковской, Запорожской областям.

Ранее Зеленский заявил, что курская операция ВСУ свои задачи уже выполнила.

Подробнее о том, что происходит в Курской области, мы писали в отдельном материале.

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