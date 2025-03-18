Во вторник, 18 марта, в Украине идет 1119-й день войны с Россией.

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Последние новости

13:00 В Мерефе Харьковской области ночным обстрелом полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод, сообщили местным СМИ в AES Group.

По нему запустили около 20 беспилотников, был ранен охранник.

"Это уже четвертая атака на предприятие с февраля 2022 года. До вчерашнего дня завод функционировал лишь на 10% своей мощности, однако после последней атаки он полностью уничтожен. Ликвидация пожара продолжалась всю ночь. Фактически речь идет о начале процедуры банкротства", - сообщили в компании.

11:48 Фото обстрелов приграничья Белгородской области, где российские паблики утром сообщали о попытке наступления ВСУ.

В СНБО эту информацию отрицают.

Белгородские паблики пишут о разрушении школы в селе Графовка и эвакуации местных жителей.

11:39 ВСУ отошли на одном из участков фронта в Донецкой области, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой.

Где именно, он не уточнил.

"Самое важное для командования - сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы имеем возможность действовать эффективнее", - пишет Наев.

По данным СМИ, Наев был назначен командиром тактической группы Великая Новоселка.

Карта Deep State показывает, что ВСУ на этом участке в последние дни постепенно отходили в районе Скудного. Россияне уже подходят к Веселому.

11:25 Кадры дрона, который упал на территорию школы в Киеве.

Дети не пострадали.

11:03 Сегодняшний разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Путина ожидается в районе 15-17 часов по Киеву.

Как сообщил спикер Кремля Песков, они обсудят не только Украину, но также "нормализацию отношений РФ и США".

10:37 Украина готова к завершению войны в этом году и ждет, что после разговора Путина и Трампа "ситуация прояснится", заявил глава МИД Андрей Сибига.

"После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира. Мы готовы приступить к реализации результатов встреч в Джидде. Сегодня мы могли бы ожидать телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным. Поэтому мы действительно надеемся, что после этого разговора ситуация прояснится", - сказал Сибига в Нью-Дели.

Он добавил, что Украина поддерживает план Трампа сперва остановить боевые действия, а затем вести мирные переговоры.

"Мы говорим о прекращении огня, которое, безусловно, делает наши мирные усилия намного более эффективными. И, конечно, нам нужны меры по укреплению доверия", - сказал Сибига.

10:32 В Днепропетровской области ночью дроны атаковали два предприятия, сообщает ГСЧС.

В Черкасской - склад с продуктами и админздание предприятия.

10:15 В СНБО Украины считают сообщения российских пабликов об атаке ВСУ на Белгородскую область элементом информационной войны.

"Сами придумали, сами победили. Бои в пограничных продолжаются в целом постоянно в течение широкомасштабной войны, как из-за активности других врагов со стороны Белгородской области, так и артиллерийские дуэли из-за активности их арты по территории Украины", - написал глава "Центра по борьбе с дезинформацией" Коваленко.

Он добавил, что "россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным", чтоб обвинять Украину в нежелании завершить войну.

09:47 Все ученики киевской школы, на территории которой упали обломки дрона, находились в укрытии, сообщает глава КГВА Тимур Ткаченко.

Это школа в Быковне на улице Путивльская.

09:39 Еще кадры с места падения обломков беспилотника на территории киевской школы.

09:32 Кадры с места падения обломков беспилотника в киевской школе.

09:31 В Белгородской области РФ, где идут сообщения о попытке наступления ВСУ, закрыли въезд в Красную Яругу, сообщают местные паблики.

Этот поселок находится в Краснояружском районе, где, как сообщается, идут бои.

Тем временем местный губернатор пишет о подрыве служебного автобуса в этом районе на взрывном устройстве - на дороге около села Графовка, около которого, судя по заявлениям российских пабликов, идут бои. Ранены три человека.

Официально попытку наступления не Украина, ни Россия ни комментировали.

09:26 В Деснянском районе Киева обломки дрона упали на территории школы, сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

09:18 В Киеве слышны взрывы от работы ПВО в области, сообщают местные паблики.

UPD отбой тревоги.

09:01 В Киеве объявили тревогу.

08:50 В российских пабликах с утра идут слухи о попытке наступления ВСУ на Белгородскую область.

Они пишут об атаках в районе российских сел Прилесья, Графовки и Демидовки, которые находятся на границе с Сумской областью. Заявляется об атаке нескольких танков и пехоты на квадроциклах.

При этом, как утверждают российские паблики, прорыва границы нет, часть техники подбито, бои продолжаются.

Российские власти атаки на Белгородскую область не подтверждали. Украина также об этой атаке не сообщала.

07:48 Президент США Дональд Трамп заявил, что очень ждёт разговора с Путиным.

Он пишет, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, но многие ещё предстоит сделать.

Тем временем, российские СМИ пишут, что разговор запланирован на 17.00 по киевскому времени.

07:44 В районе Днепра "Шахеды" вчера вечером попали по предприятию и объекту инфраструктуры, сообщает ОВА.

Из-за атаки БПЛА в Днепровском районе произошли пожары на двух предприятиях. Спасатели их уже потушили. Никто не пострадал.