Владимир Путин на переговорах с Соединёнными Штатами по миру в Украине будет настаивать на признании включения в состав РФ Крыма и четырех областей Украины.

Об этом, как пишет журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников, который приводит слова президента России на закрытой встрече с бизнесменами.

По словам его источников, Путин рассказал, что у Киева с самого начала была возможность "отделаться малой во всех смыслах кровью".

"Нужно было просто услышать его, Владимира Путина, и начать разговаривать. Сначала – о признании Крыма. Потом, когда выяснялось, что слышать не хотят, – о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России. И чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться. И в конце концов выяснилось, что ее вообще уже нельзя остановить. То есть как сейчас. Они (украинцы - Ред.) не успевают окапываться", – пересказывает слова Путина бизнесменам Ъ.

Теперь, по словам источников, речь на переговорах идет о том, что "достигнутое у России не отнять и что следует признать в составе России Крым, Севастополь и четыре известных территории: Луганскую, Донецкую республики, Херсонскую и Запорожскую области" (из этих слов непонятно, что имел в виду Путин - всю территорию четырех областей целиком или только уже захваченные РФ территории - Ред.).

Если это произойдет в ближайшее время, то Россия "не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине", но и эта точка может сдвинуться, ведь "они не успевают окапываться".

При этом участники встречи отмечают, что, на их взгляд, Путин верит, что с Трампом можно договориться.

Ранее советник президента США Дональда Трампа заявил, что вытеснение россиян с захваченных украинских территорий не соответствует национальным интересам Америки и может перерасти в третью мировую войну. Об этом Майк Уолтц сказал журналисту ABC News.