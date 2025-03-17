Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма российской территорией в потенциальном мирном соглашении по Украине.

Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на источники.

"По словам обоих источников, представители администрации также обсуждали возможность того, что США обратятся к ООН с просьбой сделать то же самое (признать Крым российским - Ред.). Такая просьба совместила бы администрацию Трампа с позицией президента России Владимира Путина, который давно считает Крым территорией своей страны", – пишет издание.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Украина должна уступить территорию при любом мирном соглашении.

Между тем в Раде определили "три очень твёрдые красные линии" Украины при переговорах с Россией. Одна из них - неприемлемость территориальных уступок.

Война в Украине идет 1118-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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