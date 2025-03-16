В Киеве смирились с заморозкой нынешней линии фронта и с тем, что часть территории останется под контролем России.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники среди украинских чиновников.

По данным издания, во время прекращении огня Украина не готова передавать РФ дополнительную территорию, кроме той, которая уже захвачена россиянами.

Такой вывод чиновники делают, комментируя ход переговоров с американцами в Эр-Рияде.

"Неразумно требовать полной передачи России, например, Запорожья или Херсона - это звучит для нас как полная чушь", - сказал один из собеседников издания.

По его словам, в Украине обозначили ряд "красных линий" для переговоров о перемирии с РФ. Прежде всего, это отказ от уступок дополнительных территорий. Также возвращение украинских детей, вывезенных в Россию, и возвращение гражданских лиц, удерживаемых россиянами.

Отмечается важность получения международных гарантий безопасности на случай нарушения Россией соглашения о прекращении огня.

Что касается уже захваченных РФ территорий, то Киев не намерен признавать их российскую юрисдикцию и будет добиваться их возвращения дипломатическим путем.

Тем временем стало известно, что на переговорах по Украине сейчас обсуждается вопрос фактического отказа Киева от территорий в обмен на гарантии безопасности.

Такой вывод можно сделать из заявления советника Трампа Майка Уолтца.

"Вопрос заключается в том, каким будет территориальное урегулирование в обмен на будущие гарантии безопасности, а также каким будет статус Украины в будущем", - заявил Уолтц в интервью ABC News.

Также он заявил, что членство Украины в НАТО маловероятно, и этой позиции придерживаются и другие члены блока.

Напомним, ранее Уолтц не стал отрицать, что рассматривается вариант, при котором Украине придется отдать России часть территорий, если она хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

Между тем на переговорах в Джидде украинская сторона заявила, что не признает захваченные территории российскими и не выведет войска из подконтрольных Киеву территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.