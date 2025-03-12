Появилось полное заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, какие территориальные уступки обсуждались на переговорах США с Украиной в Саудовской Аравии.

"У нас очень сложная ситуация, в значительной степени разрешенная. Мы также обсудили территорию и другие сопутствующие вопросы. Мы не просто так говорим о прекращении огня. Мы знаем, о каких территориях идет речь. Вы знаете, мы обсудили множество деталей того, что должно произойти, потому что не хотим тратить время впустую", – сказал Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что представители США на встрече с украинской делегацией в Джидде обсуждали вопросы территориальных уступок.

А перед переговорами Рубио говорил, что Украина должна уступить территорию при любом мирном соглашении.

Тем временем Трамп сообщил, что его люди едут в Россию для переговоров о прекращении огня.

Мы разбирались в отдельном материале, какие условия может выдвинуть Путин для остановки огня в Украине.

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