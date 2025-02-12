Президент США Дональд Трамп согласен с тем, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.

Об этом сообщает корреспондент CBS News Дженнифер Джекобс.

"Меня это устраивает. Я не думаю, что это практично", - сказал президент США.

Он говорит, что знает, что глава Пентагона Пит Хегсет сегодня сделал заявление, в котором сказал, что считает вступление Украины в НАТО нереалистичным.

"Я думаю, что, вероятно, это правда", – сказал Трамп.

По его словам, США по-прежнему будут помогать Украине, "но мы хотим, чтобы эта помощь была под гарантии".

Между тем газета Politico пишет, что Трамп четко сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от надежды вернуть территории, захваченные Россией.

"Соединенные Штаты фактически прекратили оказывать поддержку Украине, противостоящей российскому вторжению: Трамп объявил о немедленных переговорах с президентом России Владимиром Путиным и призвал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от надежды вернуть все захваченные Россией земли, – пишет издание.

Напомним, сегодня Трамп поговорил с Путиным и Зеленским.

Означают ли переговоры и заявления Трампа, Зеленского и Путина скорое завершение войны, мы разбирали в отдельном материале.