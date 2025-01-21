Основа для переговоров с Россией. Орбан и Фицо убеждены в необходимости отложить вступление Украины в НАТО
Мирные переговоры между Россией и Украиной должны основываться на том, что членство Киева в НАТО должно быть отложено.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном после их встречи, передает словацкое издание Novy Cas.
По его словам, Братислава выступает против вступления Киева в блок, поскольку это будет связано с риском третьей мировой войны.
Орбан поддержал позицию словацкого коллеги.
"Членство Украины в НАТО равносильно войне", – сказал он.
Венгерский премьер отметил, что Будапешт и Братислава не выступают против присоединения Киева к Евросоюзу, однако для этого Украина должна выполнить все условия.
"Сейчас вступление Украины уничтожило бы Венгрию", – заявил Орбан, имея в виду конкуренцию стран в сельском хозяйстве.
Кроме того, Зеленскому следует воздержаться от агрессивной риторики, добавил он.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных на Западе российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО.
Перед этим премьер-министр Словакии говорил, что будет сопротивляться вступлению Украины в НАТО столько, сколько будет оставаться на посту.