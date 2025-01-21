Мирные переговоры между Россией и Украиной должны основываться на том, что членство Киева в НАТО должно быть отложено.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном после их встречи, передает словацкое издание Novy Cas.

По его словам, Братислава выступает против вступления Киева в блок, поскольку это будет связано с риском третьей мировой войны.

Орбан поддержал позицию словацкого коллеги.

"Членство Украины в НАТО равносильно войне", – сказал он.

Венгерский премьер отметил, что Будапешт и Братислава не выступают против присоединения Киева к Евросоюзу, однако для этого Украина должна выполнить все условия.

"Сейчас вступление Украины уничтожило бы Венгрию", – заявил Орбан, имея в виду конкуренцию стран в сельском хозяйстве.

Кроме того, Зеленскому следует воздержаться от агрессивной риторики, добавил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных на Западе российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО.

Перед этим премьер-министр Словакии говорил, что будет сопротивляться вступлению Украины в НАТО столько, сколько будет оставаться на посту.