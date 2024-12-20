Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных на Западе российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО.

Об этом пишет американское издание Politico.

По данным издания, попытка подкупа состоялась на переговорах в Брюсселе.

"Господин (Зеленский) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда", – рассказал Фицо.

Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского, сделанные ему за закрытыми дверями, были "абсурдными", и что Украина берет на себя смелость нанести ущерб экономике члена Евросоюза.

В ноябре премьер-министр Словакии говорил, что будет сопротивляться вступлению Украины в НАТО столько, сколько будет оставаться на посту. Он считает, что принятие Украины в Альянс может привести к "вспышке третьей мировой войны".

А сегодня Фицо пригрозил Украине "серьезным конфликтом", если Киев прекратит транзит российского газа в Словакию.