Бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Украина платит "коррупционными деньгами" американским политикам, выступающим за продолжение войны.

"Самая недооцененная история в Вашингтоне - это то, сколько коррупционных украинских денег пытаются купить влияние. Это был не только Хантер Байден. Большинству поджигателей войны ПЛАТЯТ", - написал в соцсети Х поддерживающий Дональда Трампа американский миллиардер Дэвид Сакс.

"Да", - ответил на это Маск и опубликовал пост у себя на стене.

Между тем после победы Трампа состояние Илона Маска впервые за два года преодолело планку в 300 миллиардов долларов.

По оценкам журнала Forbes, Маск в пятницу имел 304 миллиарда долларов.

Впрочем, не только Маск разбогател после американских выборов. По несколько миллиардов к состоянию прибавили глава Oracle Ларри Эллисон, владелц Amazon Джефф Безос и гендиректор Meta Марк Цукеберг.

Издание отмечает, что после победы Трампа подскочили вообще многие рынки, индексы, а также криптовалюты. Индекс Nasdaq и Доу-Джонс выросли на 5-6%.

Напомним, Трамп обещал назначить Маска в свою администрацию, когда вернется в Белый дом.

Как мы сообщали, на днях Маск заявил, что война в Украине скоро закончится.

"Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло", – написал Маск в принадлежащей ему соцсети X.

О стратегии Трампа по Украине мы рассказывали в отдельном материале.