Американский миллиардер Илон Маск присутствовал во время телефонного разговора, состоявшегося после победы на выборах президента США Дональда Трампа, когда тот беседовал с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, разговор Трампа с Зеленским длился около 25 минут. Президент Украины поздравил республиканца с победой, после чего тот заверил, что будет поддерживать Украину, однако не стал вдаваться в подробности. Также стороны не углублялись в такие вопросы, как предполагаемый план избранного президента США по урегулированию конфликта или перспективы продолжения поддержки Киева Вашингтоном.

Маск во время этой беседы заявил, что продолжит предоставлять Украине доступ к коммуникационной системе Starlink.

Издание полагает, что участие миллиардера в телефонном разговоре может показывать, насколько важную роль он сыграет в будущей администрации Трампа.

Источники добавили, что, по мнению Зеленского, разговор прошел хорошо и не усилил беспокойство Киева по поводу победы Трампа. Один из источников сказал, что "Зеленский не испытал чувства безысходности".

"Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену", – рассказал еще один собеседник портала.

Незадолго до выборов Маск сообщил, что звезд Голливуда принуждают агитировать за Камалу Харрис под угрозой потери работы.

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