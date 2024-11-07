Если Владимир Зеленский решит начать мирные переговоры с Россией, Вашингтон поддержит его.

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим", - сказал Миллер.

При этом он уточнил, что США не намерены навязывать Зеленскому сроки вступления в мирные переговоры.

"Однако, в конечно счете, данное решение принимать ему, а не нам. При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия", - добавил американский дипломат.

Ранее The New York Times сообщила, что "деликатные многосторонние переговоры" по поводу завершения войны в Украине "уже ведутся и набрали обороты в последние месяцы".

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что переговоры с РФ могут начаться, если будет восстановлена линия 24 февраля 2022 года.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ существенно продвинулась со стороны Ясной Поляны к селу Разлив, что возле трассы, ведущий с запада на Курахово. Также у РФ есть продвижение восточнее, возле Богоявленки. На карте DS видно серьезное продвижение в районе Ильинки за минувшие сутки.

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