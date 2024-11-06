Анализируем итоги 985-го дня войны в Украине.

Трамп победил. Что дальше?

Главное событие для Украины и мира - победа Дональда Трампа на выборах президента США. Он примерно на три процента опередил вице-президента Камалу Харрис и выиграл с 51% голосов (цифра предварительная и может корректироваться).

Кроме того, республиканцы, похоже, в шаге от "монобольшинства" - на тех же выборах они впервые за долгое время получили подконтрольный себе Сенат и с немалым отрывом лидируют в гонке за Палату представителей. По сути это в целом разгром Демпартии, которой американские избиратели вынесли "черную метку".

Мы уже детально анализировали причины провала Харрис и демократов на этих выборах. А также последствия победы Трампа для Украины и мира.

Если вкратце - появился шанс на скорое окончание российско-украинской войны. Хотя и сложно определить, насколько этим шансом воспользуются. Ведь среди республиканцев есть много сторонников как войны (даже в более жестком варианте, чем администрация Байдена), так и приверженцев мира.

Первые будут убеждать нового президента воспользоваться ситуацией в Украине, чтобы нарастить экспорт оружия в союзные западные страны - и под предлогом российской угрозы сильнее привязать к себе в военном отношении Европу. А также разорвать окончательно ее связи с Россией и по возможности с Китаем. И заодно "освоить" полезные ископаемые Украины (о необходимости чего некоторые республиканцы вроде Линдси Грэма заявляют открыто, после чего этот пункт попал даже в "план победы" Зеленского).

Вторые считают, что война в Украине - это бессмысленная трата американских ресурсов, к тому же с риском вовлечения в ядерную войну с Россией. По их мнению , противостояние в Украине укрепляет союз Китая и РФ, а также консолидирует "глобальный Юг" против США и Запада в целом. Вместо России сторонники этой позиции предлагают сосредоточиться на Китае (эту точку зрения отстаивает будущий вице-президент при Траме Джей Ди Вэнс, которые недавно предлагал остановить войну в Украине по линии фронта и отказать Киеву в приеме в НАТО).

Какая позиция победит - или же будет некий "гибрид", какой мы наблюдали на первом сроке Трампа - на данный момент не понятно. Но , с учетом настойчивых предвыборных заявлений Трампа и его сторонников, вроде Вэнса и Маска, шанс на мир, повторимся, есть. Ведь вся команда Трампа резко критиковала политику демократов за военные поставки Украине, "выписывание чеков" на миллиарды долларов и "провоцирование Третьей мировой". И сложно представить , что теперь у Трампа резко забудут эту риторику и начнут делать все то же, что и Байден.

То есть, попытки урегулировать ситуацию с Россией и Украиной скорее всего будут. Сам Трамп в своей речи после выборов уже заявил, что "остановит все войны". Другой вопрос, как именно это будет сделано - через мирные предложения или эскалацию - и насколько эффективными будут эти усилия.

Тем не менее, в мире уже витает ожидание остановки войны в Украине. Букмекеры уже принимают ставки на то, закончит ли Трамп войну за ближайшие 3 месяца. Сейчас такая перспектива оценивается в 48%. Условие следующее: "Украина и Россия объявят о перемирии, прекращении огня или урегулировании войны в Украине путем переговоров в любой момент между объявлением Associated Press о победе Дональда Трампа и 19 апреля 2025 года".

Что говорят в мире о победе Трампа

Собственно, ожиданием смены глобальной повестки наполнены комментарии мировых игроков после победы Трампа.

Зеленский с утра поздравил Трампа с победой и выразил надежду, что он будет будет привержен принципу "мира через силу".

"Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", - пишет президент Украины.

И добавил, что Киев "рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах". Аналогичные по смыслу заявления опубликовали глава ОП Ермак и министр иностранных дел Сибига.

В России дали понять, что каких-то прорывов от президентства Трампа не ждут, посольку США - "недружественная страна", но готовы к переговорам с новой администрацией.

Песков заявил, что завершить войну "в одну ночь нельзя". А в МИД РФ сообщили, что "Россия будет работать с новой Администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жёстко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции".

Москва заявляет, что "не питает иллюзий" в отношении Трампа, "который в России хорошо известен", поскольку американская элита, "независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы".

Более оптимистичным был тон президента Турции Эрдогана. Поздравляя Трампа с победой, он выразил надежду, что "региональным и глобальным кризисам и войны, в первую очередь палестинской проблеме и российско-украинской войне, будет положен конец".

Из Европы идут совершенно разные реакции.

Давний поклонник Трампа Виктор Орбан Орбан уже призвал ЕС начать выработку новой стратегии по Украине.

"Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины, которая была до сих пор. Я в этом очень сомневаюсь, поэтому нужна будет новая европейская стратегия", – заявил он.

Отметим, что с победой Трампа Орбан в одночасье превратился из "непослушного ребенка" Европы в единственного европейского лидера, который все последнее время сохранял с республиканцем крайне дружеские отношения. И теперь Венгрия вполне может оказаться востребованным посредником между ЕС и США.

Более настороженной была реакция лидеров ЕС - Германии с Францией. Они поздравили Трампа с победой, но президент Франции Макрон уже призвал страны Евросоюза договориться о совместных шагах, чтобы не допустить принципа "каждый сам за себя".

"Мы собираемся работать над созданием более единой, более сильной и более суверенной Европы в новых условиях. Сотрудничая с Соединенными Штатами Америки и защищая наши интересы и наши ценности", - пишет Макрон, добавляя, что уже обсудил эту тему с Шольцем.

Опасаются европейцы не только того , что Трам попытается переложить на них бремя финансирования Украины (о таком желании он не раз говорил), но и возобновления торговых войн между ЕС и США. Об этом говорят немецкие бизнесмены и экономисты.

Республиканец ранее заявлял, что планирует ввести пошлины на продукцию ЕС. Эти пошлины поднимут цены на немецкие товары в Штатах и, скорее всего, приведут к ответным пошлинам со стороны ЕС, "что еще больше обременит внешнюю торговлю", говорит главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

"Мы критически относимся к импортным пошлинам на европейские и китайские товары. Миру нужно меньше, а не больше торговых ограничений", - заявил президент немецкой ассоциации внешней торговли BGA Дирк Джандура.

В цитированном выше анализе мы писали, что приход к власти Трампа может вызвать очень сильные трения между Америкой и Евросоюзом. Трамп регулярно заявляет, что ЕС и особенно Германия - главная экономическая проблема для США, так как Америка имеет с Евросоюзом отрицательный торговый баланс. Также, как уже говорилось, Трамп требует, чтоб европейцы несли больше расходов на оборону и по Украине.

Поэтому противоречия внутри Запада будут серьезными. Что может прямо сказаться на отношении и США, и ЕС к Украине, которая окажется не в фокусе у обоих в ходе больших внутризападных разборок. Также это даст возможность России и Китаю вести свою игру на этих противоречиях. Поэтому геополитический ландшафт в Европе может измениться очень сильно.

Впрочем, раздрай, несмотря на победу Трампа и создание "монобольшинства" в Конгрессе, может начаться и в самих Штатах.

Сенатор от штата Юта Майк Ли (республиканец) предложил "демонтировать Вашингтон, как мы его знаем" и закрыть ряд правительственных организаций. Илон Маск с ним согласился.

Бизнесмен, который должен получить должность в администрации Трампа, ранее заявлял, что намерен добиться сокращения числа федеральных агентств в США, чтобы повысить эффективность правительства. "У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить", - говорил он в интервью Такеру Карлсону.

Ранее Трамп обещал разрушить "deep state" (глубинное государство). А также взять на работу Маска и других "нарушителей спокойствия" с точки зрения демократов - например, Роберта Кеннеди-младшего, которому прочат место в структуре здравоохранения. Все это может обернуться крупными внутриэлитными разборками в США, которые отвлекут внимание страны от внешнего мира.

При этом российский олигарх Олег Дерипаска затронул еще один аспект возвращения Трампа - вероятное снижение цен на нефть. По его мнению, к маю нефть подешевеет до 50 долл. за баррель "и на планете воцарится мир". "Мир будет, похоже, везде", - добавляет бизнесмен.

Отметим, что ещё с начала вторжения одним из способом давление на Россию со стороны США называлось опускание цены на нефть. Однако больших успехов в этом плане достигнуто не было и нефть держится по-прежнему на относительно высоком уровне.

Это происходит, в том числе и потому что Россия и ОПЕК (формат ОПЕК+) координируют работу по регулированию уровня нефтедобычи, чтобы не дать цене сильно опуститься. А влияние США на крупнейшего члена ОПЕК Саудовскую Аравию при Байдене серьезно упало.

Как считается, у Трампа значительно лучше отношения с саудитами. Но сможет и захочет ли будущий президент США использовать этот инструмент для давления на Россию, пока непонятно.

А пока биржи и валюты достаточно показательно "выступили" на фоне "второго пришествия" Трампа - рубль, а также акции российских компаний поднялись, а евро упал к доллару.

Ситуация на фронте

Пока в мировой политике происходят тектонические сдвиги, фронт в Украине продолжает проседать.

Армия РФ существенно продвинулась со стороны Ясной Поляны к селу Разлив, что возле трассы, ведущий с запада на Курахово, свидетельствует карта Deep State. От позиций РФ до поселка осталось меньше 6 км. Также у РФ есть продвижение восточнее, возле Богоявленки.

ВСУ угрожает котёл в районе Курахово, заявляет военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

По его данным, армия РФ продвигается с юга в сторону Константинополя на 2 км в сутки и захватила Максимовку. Карта Deep State подтверждает, что в поселке не осталось ВСУ, но пока РФ его не полностью контролирует - половина населенного пункта в серой зоне.

С северо-востока же россияне еще на прошлой неделе вышли к берегам Кураховского водохранилища, что угрожает ВСУ большим окружением. На карте DS видно серьезное продвижение в районе Ильинки за минувшие сутки.

"Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путём ещё одного масштабного отступления примерно из 20 населённых пунктов к юго-востоку от села Андреевка", — пишет Рёпке.

Напомним, мы предполагали такой замысел РФ на данном участке еще в конце октября.

За октябрь армия РФ захватила около 490 кв. км территорий Украины, сообщает Deep State. Это самый большой показатель в этом году и с начала российской наступательной операции, которая началась в октябре 2023 года.

Украинский военный паблик отмечает, что РФ удается использовать своем преимущество в живой силе.

"Если раньше мясные подразделения были классикой их армии, то сейчас все чаще их полки и бригады проводят дополнительные недели и месяцы обучения личного состава. Наличие большого количества живой силы позволяет проводить регулярные ротации раз в 1 или 2 месяца. Для нас ротировать бригаду, которая с 24 февраля 2022 года на боевых, может стать проблемой, а новосозданные 150-е бригады и близко не дотягивают до уровня тех, кого ввели в бой в 2023 году. Страшно подумать какая судьба ждет 160-е, о которых уже известно широкой общественности", - пишет DS.

Украина сегодня утром нанесл удар дронами по Дагестану. Был атакован пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ. Украинские СМИ пишут о том, что пострадали два ракетных корабля, но Москва этого не подтверждала.