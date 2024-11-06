В проигрыше на президентских выборах в США Камалы Харрис демократы могут винить только себя. Само по себе ее выдвижение как кандидата стало свидетельством полной интеллектуальной и политической деградации демократического истеблишмента.



После выхода из гонки президента Джо Байдена у Демпартии была возможность выставить сильного кандидата, который вынес бы Трампа "в одну калитку". Мишель Обама или же один из губернаторов-демократов имели абсолютные шансы на победу, учитывая высочайший рейтинг недоверия к республиканцу. Однако Демпартия решила сделать ставку на самого слабого (помимо Байдена) кандидата – Камалу Харрис. Хотя было общеизвестно, что она, мягко говоря, не умна, слаба в публичных выступлениях (из-за чего штаб во время кампании фактически был вынужден "прятать" ее от журналистов), а также несет на себе весь негатив, накопившийся в отношении команды Байдена.



Еще на этапе выдвижения Харрис среди демократов раздавались призывы не торопиться с выбором, а провести полноценные праймериз. В частности, к этому призывал самый умный из лидеров Демпартии Барак Обама. Но истеблишмент в лице Нэнси Пэлоси и клана Клинтонов все-таки продавил Харрис. И уже тогда "Страна" писала, что это уменьшает вероятность победы кандидата от демократов до уровня "50 на 50".



И в результате победил Трамп.



Поражение команды Байдена также является своего рода расплатой и за ее внешнюю политику, включая полномасштабную войну в Украине. В том, что она вообще началась, администрация президента США сыграла далеко не последнюю роль.



Представители американской власти подтверждают, что еще с осени 2021 года имели информацию о том, что Владимир Путин готовит вторжение в Украину. И у Вашингтона было два пути его предотвратить. Первый – пойти на предложенное Путиным в декабре 2021 года соглашение о безопасности в Европе, включая обязательство не расширять НАТО и не включать в Альянс Украину. Второй – дать четко понять, что в случае нападения России на Украину США вступят в войну и подкрепить это конкретными действиями. Например, отправкой подразделений армии США под Харьков и Киев.



И в первом, и во втором случае с вероятностью, близкой к 100%, никакой войны не было бы.



Но Байден и его ключевые советники Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, видимо, возомнили себя великими "геополитическими комбинаторами" и решили сыграть в "хитрую игру", фактически подтолкнув Путина ко вторжению, рассчитывая, что оно приведет к его краху. Поэтому они, с одной стороны, не шли ни на какие компромиссы с РФ по поводу нейтрального статуса Украины, а с другой, практически в ежедневном режиме повторяли как мантру, что "США вступать в войну не будут".



То есть они как бы говорили Путину: мол, ничего из того, что ты просишь, мы тебе не дадим, но и за Украину воевать не будем, а только введем санкции, подкинем ВСУ мелочи вроде "Джавелинов" и "Стингеров" - и на этом все; поэтому кушайте Украину, Владимир Владимирович за три дня, приятного аппетита.



У Байдена, вероятно, рассчитывали, что таким образом затягивают Россию в ловушку, что РФ, толком не подготовившись к войне, потерпит полное поражение, а в самой России начнется смута и Путина свергнут. Не исключено, что основанием для таких рассуждений были контакты западных спецслужб с частью окружения Путина, которое затем организовало мятеж Пригожина (либо информация о подобных планах).



Но если такой расчет и существовал, то летом-осенью 2023 года он потерпел крах: наступление ВСУ закончилось неудачей, инициативу на фронте перехватила российская армия, мятеж Пригожина провалился, а сам он погиб, Путин укрепил свою власть внутри РФ, Россия еще больше сблизилась с Китаем, антизападный и антиамериканский альянс в мире стал сильнее.



А Украина оказалась залита кровью.



Поэтому поражение Харрис – в том числе и карма за безумную геополитическую стратегию команды Байдена, которая стала одной из причин ужасной войны с тысячами жертв.

Ну а мир стоит на пороге новой эпохи – эпохи Трампа. Какая она будет и что принесет Украине, мы напишем чуть позже. Следите за обновлениями на нашем канале.