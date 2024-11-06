Республиканец Дональд Трамп уже победил на выборах президента США.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на компанию DDHQ, которая анализирует результаты голосования.

Утверждается, что республиканец уже набрал 270 голосов выборщиков, чего достаточно для победы.

Издание пишет, что Трамп одержал победу в Пенсильвании.

В свою очередь телеканал Fox News также объявил победу Трампа на выборах президента США.

Сообщается, что он набрал 277 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270).

При этом близкие к демократам СМИ заявляют, что у Харрис ещё есть шанс опередить Трампа, если она возьмет штат Пенсильванию. Утверждается, что там пока с 51% лидирует республиканец после подсчета 93% голосов.

И если Трамп окончательно победит в Пенсильвании, то шансов у Харрис уже не будет.

Между тем в сети появился момент объявления Трампа победителем выборов президента США на телеканале Fox News.

Также опубликованы кадры, как Трампа встречают аплодисментами в его резиденции во Флориде.

Ранее сообщалось, что республиканцы побеждают на выборах в американский Сенат, которые идут одновременно с президентскими. По данным Associated Press, партия кандидата в президенты США Дональда Трампа на данный момент получает 51 место в Сенате, а демократы - 42. Еще два места не определены, но они ни на что не влияют.

Мы подробно рассказывали о том, что нужно знать о выборах в США и как они повлияют на Украину.

Как Америка выбирает нового президента, мы следим в обновляемом материале.