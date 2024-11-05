Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проголосовал на выборах в Штатах и заявил, что "очень уверен" в победе.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Выступая перед прессой после того, как он проголосовал во Флориде, Дональд Трамп сказал, что он "очень уверен", что победит на выборах.

"Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас хорошие показатели повсюду", - сказал Трамп.

Он добавил, что это была "лучшая" из трех его кампаний.

"Разрыв будет большим. Но потребуется много времени, чтобы подтвердить (победу)", – добавил он.

Трамп выразил недовольство тем, сколько времени потребуется, чтобы подвести итоги, учитывая, что "они потратили все эти деньги на машины", и привел в пример французские выборы, где результаты были объявлены быстро.

Ранее платформы прогнозов предсказывали, что вероятность победы Дональда Трампа на выборах составляет 53%, Камалы Харрис – 47%. При этом на победу республиканцев на выборах в Сенат дается 81%, а по Палате представителей прогнозируется победа демократов с вероятностью 54%.

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