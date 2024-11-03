Газета The Washington Post опубликовала несколько статей, о том как возможное избрание президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа скажется на отношениях США с Европой и Россией.

Издание пишет, что в Европе ожидают пересмотра трансатлантических отношений независимо от исхода выборов президента США. Но главные опасения связаны с потенциальным возвращением в Белый дом Трампа.



По словам собеседников издания, "идет дискуссия по действиям, защищающим от Трампа", в том числе и от возможных торговых войн и изменений в сфере безопасности. Одна из мер сводится к попыткам европейских политиков быстрее утвердить поставки дальнейшей военной помощи Киеву до выборов в США.



При этом Европа сейчас может быть хуже подготовлена к возвращению Трампа, чем была во время его первого президентского срока. Президент Франции Эмманюэль Макрон политически ослаблен, потеряв большинство в парламенте, канцлер ФРГ Олаф Шольц погружен в коалиционные споры и противостоит усилению крайне правых, а рейтинги премьер-министра Великобритании Кира Стармера достигли рекордного низкого уровня.

"Что произойдёт, если на второй срок будет избран президент, который объявляет НАТО отжившим свое и не желает более выполнять обязательства в области безопасности?" - цитируется в статье лидер германской оппозиции Фридрих Мерц. По его словам, в этом случае европейцы окажутся "предоставленными сами себе".

Что касается России, то The Washington Post опубликовала статью на тему "Россия притворяется равнодушной к выборам в США, но тихо болеет за Трампа".

При этом в самой статьей нет однозначного вывода, что Кремль делает ставку на Трампа, вопреки тому, что именно так трактуют позицию Москвы чиновники из администрации Байдена.

"В Москве, однако, настроение на поверхности пока более приглушенное и бесстрастное, чем во время выборов 2016 года, когда Госдума разразилась аплодисментами после того, как Дональд Трамп был объявлен победителем выборов", - пишет издание.

Оно отмечает, что мало кто в Москве верит в то, что Трамп сможет полностью изменить отношения между двумя странами - особенно после того, как мало что изменилось за время его первого срока.

"Похоже, они не питают таких иллюзий (относительно избрания Трампа - Ред.), как в 2016 году", - говорит Фрэнсис Скарр, журналист из BBC Monitoring, где он отслеживает и анализирует нарративы российских СМИ. - Основной посыл для российских зрителей заключается в том, что Трамп благоприятен, но телеканалы стараются не хвалить и не продвигать его".

"Хотя о мутных связях между Трампом и Путиным было сказано немало, Россия считает, что мало что выиграла от его первого срока, в ходе которого был введён новый ряд жёстких санкций и начались споры вокруг российского газопровода "Северный поток". Многие в Москве опасаются, что Трамп может остаться заложником резко антипутинского американского истеблишмента безопасности, и не хотят рисковать, открыто превознося его, опасаясь, что это приведёт к обратному результату. "Президент США - это не то же самое, что президент России. Он не обладает такой же властью, и некоторые его решения могут быть скорректированы или оспорены на Капитолийском холме. Это заставляет нас более осторожно относиться к перспективе прихода Трампа к власти", - сказал российский ученый, имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами", - пишет издание.

При этом часть опрошенных The Washington Post представителей российской элиты и близких к Кремлю экспертов все-таки не исключают, что России и США при Трампе удастся прийти к взаимопониманию, как минимум, по войне в Украине.

В то же время опрошенные изданием эксперты полагают, что если Трампу не удастся договориться с Путиным о некой сделке, то отношения между США и РФ ещё более ухудшатся.

Также издание пишет, что "лучший для Москвы сценарий" - хаос в Америке после выборов.

Подробно о том, как выборы в США могут повлиять на войну в Украине мы писали в отдельном материале.

Также мы рассуждали о том, какой выбор стратегии будет стоять перед любым новым президентом США.