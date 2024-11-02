Бывший спецпредставитель Госдепа США по делам Украины во времена президентства Дональда Трампа Курт Волкер сделал ряд заявлений о том, что будет делать Трамп, если он станет президентом.



И заявления эти прозвучали серьезным диссонансом с распространенным представлением о позиции республиканского кандидата по войне в Украине, который обещает ее закончить за 24 часа, подведя дело к компромиссу и договоренностям между Киевом и Москвой.



Курт Волкер же заявил, что Дональд Трамп ни о каких компромиссах речи вести не будет и, в случае победы на выборах, просто потребует от Путина увести войска из Украины.



Понятно, что Волкер – это далеко не самый близкий человек к Трампу. И его заявления могут и не отражать видение путей завершения войны кандидата в президенты. Тем более, что они противоречат заявлениям и кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса, и ближайших внешнеполитических советников Трампа, идеи которых так или иначе сводились к остановке войны по линии фронта.



Однако Волкер является представителем истеблишмента Республиканской партии, в которой существует очевидный и серьезный раскол по вопросу Украины. И это порождает весьма неоднозначные прогнозы относительно реальной политики Трампа по вопросу войны, если он победит на выборах.



Одним из символом такого раскола, собственно, является сам Волкер, а точнее его деятельность на посту спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины.



Напомним, что в 2016 году на выборы Трамп также шел с обещаниями наладить отношения с Россией и окончательно урегулировать конфликт в Украине.



Однако в реальности ничего из этого не произошло.



С одной стороны, демократы фактически парализовали любые движения Трампа на российском направлении обвинениями в сотрудничестве с Путиным. И президент США в таких обстоятельствах стал неспособен к какому-либо радикальному изменению курса.



А с другой стороны, "партия войны" в Республиканской партии продавила своих кандидатов на ключевые должности в Госдепе, отвечавших за украинскую повестку, которые, на своем уровне, окончательно заблокировали реализацию политической части Минских соглашений, предусматривавших реинтеграцию в Украину неподконтрольной части Донбасса с особым статусом. И одну из ключевых ролей в этом сыграл как раз Волкер.



Причем он был назначен на должность, по распространенной в политических кругах версии, не без участия (в том числе и финансового) украинской власти.



Волкер до назначения работал в близкой к республиканцам лоббистской компании BGR group. И именно ее Порошенко через подконтрольный Банковой Национальный совет реформ нанял для лоббирования своих интересов.



Волкер еще в 2015 году выступал против Минских соглашений и эту же линию проводил и на посту спецпредставителя. В открытую при этом против них не выступая, но и не побуждая никак украинскую власть выполнять политическую часть Минска. Что, в общем и целом, отвечало интересам и "партии войны" в США, и Порошенко, который видели наиболее удобным для себя вариантом "заморозку" конфликта с отказом от реинтеграции Донбасса, не веря, что Путин решится его когда-либо разморозить. Уже после начала полномасштабного вторжения отдельные представители тогдашней украинской власти в частных беседах признавались, что если бы они знали, что будет большая война, то постарались бы Минские соглашения в любом случае и при любых условиях реализовать.



Так или иначе, но роль Волкера в тогдашних процессах была значительной и, понятно, что действовал он не сам по себе, а отражал позицию достаточно влиятельной группы в Республиканской партии.



То, что в ней нет единства по вопросу войны в Украине видно и сейчас.



В то время как кандидат в вице-президенты Вэнс, многие советники Трампа, близкие к нему конгрессмены выступают за скорейшее окончания войны в Украине по линии фронта и за договоренности с РФ, другие республиканцы выступают с позиций еще более радикальных, чем Байден – призывают снять любые ограничения на поставки оружия Украине и ужесточить давление на Россию по всем направлениям.

К тому же нельзя забывать, что именно республиканцы традиционно являются главными лоббистами американского ВПК, а также нефтегазового бизнеса, который стал одним из главных выгодополучателей от войны в Украине, вытеснив российских конкурентов с европейского рынка.



В то же время в Республиканской партии и в окружении Трампа есть и другие течения, которые считают, что Россию нужно "оттянуть" от Китая, а в идеале и сделать союзником США. Считают, что войну в Украине нужно как можно скорее закончить, чтобы не допустить втягивания в нее Америки и вообще сосредоточиться на решении внутренних проблем, а не тратить огромные деньги на войны по всему миру, наращивая и без того огромный внешний долг.



Но какая линия – условных "волкеров" или условных "вэнсов" - победит в окружении Трампа, если он вновь президентом, пока точно предсказать невозможно (о проблемных вопросах в возможных договоренностях Трампа и Москвы мы подробно писали в отдельном материале).



Если подытожить, то победа Трампа на выборах может привести к реализации двух крайних вариантов.



Если победит "линия Вэнса", а Трамп сумеет договориться с Зеленским, Европой и Путиным, то война действительно закончится очень быстро на определенных компромиссных условиях.



Если победит "линия Волкера" или Трамп не сможет договориться с Путиным, то может начаться резкая эскалация.



Если победит Камала Харрис, то, с большой долей вероятности, она продолжит нынешнюю политику Байдена "войны на медленном огне" - на какие-либо компромиссы с Москвой не идти, к окончанию войны по линии фронта Украину не подталкивать, но и самим в войну с РФ не ввязываться, проявляя осторожность, чтобы не допустить эскалации.



Впрочем, эту стратегию все чаще критикуют на Западе, заявляя, что она ведет к истощению, в первую очередь, Украины и создает угрозу ее поражения. Два альтернативных (и диаметрально противоположных друг другу) варианта стратегии "медленного огня": усиление вовлеченности в войну Запада с переходом "красных линий" Путина и скорейшее завершение войны путем компромиссов. В Демпартии США есть сторонники и того, и другого варианта. И они будут оказывать давление на администрацию Харрис. При этом, судя по публикациям в СМИ, близким к демократам, линия на скорейшее завершение войны в последнее время преобладает над линией ужесточения подходов.



Наконец, есть и третий сценарий развития событий в США. А именно - непризнание проигравшей стороной результатов выборов и начало масштабного гражданского противостояния. В таких условиях Вашингтону уже точно будет не до Украины и поэтому помощь Киеву может почти полностью прекратиться со всеми вытекающими отсюда последствиями. В более широком смысле Америка может забросить в таком случае (как минимум на время) не только украинские дела, но и в целом европейские. И это может кардинально изменить весь расклад сил на континенте. В том числе и изменить позицию ряда ключевых стран Европы к войне, к Украине и к России.

Правда, в Европе призывают продолжать поддержку Украины в прежнем ключе вне зависимости от того, что будет происходить в Америке. Но пока выглядит маловероятным, что без "руководящей и направляющей" роли США европейцы сохранят "единство рядов". Уже сейчас все громче в ЕС раздаются призывы поскорее остановить войну в Украине и начать налаживать отношения с РФ. Если Вашингтон в силу внутренних проблем ослабит внимание к событиям в Украине и в Европе, данные настроения получат ещё больший импульс.

Но, повторимся, это произойдет только в случае неких мощнейших потрясений в США после выборов. Если переход власти к новому президенту (кто бы им ни был) пройдёт относительно мирно, то вряд ли Вашингтон по своей воле самоустранится от европейских дел. Другой вопрос, что его политика в этих делах может сильно поменяться. Особенно, если к власти придет Трамп, что, не исключено, приведет к росту напряжённости между США и странами западной Европы, что также, возможно, повлияет на их отношение к войне в Украине и к РФ.