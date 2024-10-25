Трамп, Харрис и погрешность. Кому предсказывают победу соцопросы накануне выборов в США
За две недели до дня голосования на выборах президента США фаворит всё ещё не определился. Крупнейшие социологические агентства страны дают противоположные прогнозы, хотя все признают, что разрыв между кандидатами сейчас минимальный и перевес Камалы Харрис, который она имела ещё месяц назад, серьёзно сократился.
Опрос, проведённый по заказу USA Today Университетом Саффолка, показал, что в избирательной гонке по-прежнему лидирует Харрис, но не слишком уверенно: за неё готовы отдать голоса 45% определившихся с выбором американцев, тогда как за Дональда Трампа – 44%. А вот опрос Fox News отдаёт победу Трампу с соотношением 50%:48%. Фаворитом считают Трампа и в Гарвардском центре американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris), где подсчитали, что голоса распределились в соотношении 51%:49% в пользу Трампа. Харрис же побеждает Трампа в опросе, проведённом Колледжем Эмерсона (49%:48%), а также в опросе The Economist (49%:45%). Опросы NBC, New York Times и Сиенского колледжа вообще не выявили победителя: согласно данным исследований, оба кандидата могут рассчитывать на 48% голосов избирателей. Хотя в предыдущем опросе New York Times и Сиенского колледжа Харрис опережала соперника на 3%.
Впрочем, из-за специфики избирательной системы в США чистое большинство голосов в общенациональном масштабе может и не принести победы. Куда важнее победить в необходимом числе штатов, что позволит заручиться голосами представляющих эти штаты выборщиков – именно их голоса, а не голоса избирателей, в США определяют победителя.
Избирательные симпатии представителей большинства штатов известны. Например, жители Калифорнии, Нью-Йорка и Иллинойса традиционно голосуют за демократов и, вероятно, поступят так и в этот раз, поддержав Харрис. С другой стороны, Техас, Колорадо или Миссисипи почти наверняка отдадут предпочтение республиканцам и Трампу.
Исходя из традиционных электоральных симпатий штатов, Харрис может рассчитывать на 226 голосов, тогда как Трамп – на 219. Но для победы на выборах нужно хотя бы 270. Недостающие голоса кандидатам предстоит завоевать в так называемых колеблющихся штатах, где поддержка партий сопоставима.
На этих выборах к колеблющимся штатам относят Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину, Мичиган, Аризону, Висконсин и Неваду. Наиболее желанными трофеями для обоих кандидатов является Пенсильвания с 19 выборщиками, а также Джорджия и Северная Каролина с 16. У Мичигана 15 выборщиков, Аризона и Висконсин имеют 11 и 10 выборщиков, а Невада всего 6. Итого 93 голоса выборщиков, которые во многом и определят, кто станет следующим президентом США.
И пока результаты опросов в колеблющихся штатах столь же противоречивы, что по всей стране в целом.
Так, по данным CBS/YouGov и Washington Post, Трамп выигрывает в Аризоне и Северной Каролине, Харрис - в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, в Неваде же оба кандидата идут ноздря в ноздрю. А вот издание The Hill, наоборот, утверждает, что в Джорджии, Северной Каролине, Мичигане, Аризоне, Висконсине и Неваде лидирует Трамп, тогда как Харрис может рассчитывать на победу в одной лишь Пенсильвании.
Опрос Национального общественного радио США даёт Харрис неуверенную (с небольшим преимуществом) победу в Пенсильвании, Неваде и Висконсине, Трампу – столь же неуверенную победу в Мичигане, Северной Каролине, Джорджии и Аризоне. Если результаты будут именно такими, то Харрис получит 35 голосов выборщиков колеблющихся штатов, тогда как Трамп – 58, чего ему будет достаточно для возвращения в Белый дом.
По опросу от Bloomberg, Харрис лидирует в Пенсильвании (50%:48,2%), Мичигане (49,6%:46,5%), Неваде (48,8%:48,3%) и Аризоне (49,1%:48, 8%), Трамп ведёт в Джорджии (49,9%:48,4%), Северной Каролине (49,6%:48,5%) и Висконсине (48,3%:48%).
Правда, даже такие спорные результаты являются, по сути, хорошей новостью для республиканцев: впервые после вступления Харрис в предвыборную гонку Трампу начинают "присуждать" победу во всё большем числе колеблющихся штатов, где до этого побеждала Харрис.
То есть происходит то, что предсказывали политические аналитики в начале осени: время работает на Трампа, который постепенно сводит на нет преимущество, которое получила Харрис благодаря своему внезапному выдвижению кандидатом в президенты от Демократической партии. С другой стороны, этого самого времени у Трампа остаётся всё меньше, и вовсе не факт, что он сумеет дожать соперницу за оставшиеся до дня голосования две недели.
Но в целом сейчас аналитики все больше говорят о росте шансов Трампа.
По опросу The Wall Street Journal, Трамп опережает Харрис на 2% (47%:45%). При этом в августовском опросе Харрис лидировала на 2%.
Издание делает вывод, что Трамп получил преимущество, потому что "избиратели приняли более позитивный взгляд на его программу и прошлые достижения и более негативное отношение к Камале Харрис".
Негативная оценка вице-президента с августа выросла на 8% - до 53%. А взгляды на Трампа стали более положительными, "избиратели вспоминают его время на посту президента более позитивно, чем когда-либо в этом избирательном цикле". Больше всего людей позитивно оценивают его программу и экономический план.
А предвыборная агитация Харрис оказывает неоднозначный эффект на электорат.
"Избиратели наконец-то узнают ее. Период определения подходит к концу, и больше людей недовольны тем, что узнали о ней, чем тем, что знают о президенте Трампе", - сказал республиканский социолог Дэвид Ли, который проводил опрос WSJ совместно с демократом Майклом Боцианом.
Последний же считает, что Харрис сможет победить, если сделает еще больший упор на теме разрешения абортов и поддержки среднего класса.
Опрос Financial Times также показывает, что Трамп обогнал Харрис как кандидата, которому американцы больше доверяют в вопросах экономики. Рейтинг Харрис по этому вопросу был больше, чем у Байдена после номинации, и опережал показатели Трампа, однако на данный момент упал ниже отметки, чем у республиканца.