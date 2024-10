За две недели до дня голосования на выборах президента США фаворит всё ещё не определился. Крупнейшие социологические агентства страны дают противоположные прогнозы, хотя все признают, что разрыв между кандидатами сейчас минимальный и перевес Камалы Харрис, который она имела ещё месяц назад, серьёзно сократился.

Опрос, проведённый по заказу USA Today Университетом Саффолка, показал, что в избирательной гонке по-прежнему лидирует Харрис, но не слишком уверенно: за неё готовы отдать голоса 45% определившихся с выбором американцев, тогда как за Дональда Трампа – 44%. А вот опрос Fox News отдаёт победу Трампу с соотношением 50%:48%. Фаворитом считают Трампа и в Гарвардском центре американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris), где подсчитали, что голоса распределились в соотношении 51%:49% в пользу Трампа. Харрис же побеждает Трампа в опросе, проведённом Колледжем Эмерсона (49%:48%), а также в опросе The Economist (49%:45%). Опросы NBC, New York Times и Сиенского колледжа вообще не выявили победителя: согласно данным исследований, оба кандидата могут рассчитывать на 48% голосов избирателей. Хотя в предыдущем опросе New York Times и Сиенского колледжа Харрис опережала соперника на 3%.

Впрочем, из-за специфики избирательной системы в США чистое большинство голосов в общенациональном масштабе может и не принести победы. Куда важнее победить в необходимом числе штатов, что позволит заручиться голосами представляющих эти штаты выборщиков – именно их голоса, а не голоса избирателей, в США определяют победителя.

Избирательные симпатии представителей большинства штатов известны. Например, жители Калифорнии, Нью-Йорка и Иллинойса традиционно голосуют за демократов и, вероятно, поступят так и в этот раз, поддержав Харрис. С другой стороны, Техас, Колорадо или Миссисипи почти наверняка отдадут предпочтение республиканцам и Трампу.

Исходя из традиционных электоральных симпатий штатов, Харрис может рассчитывать на 226 голосов, тогда как Трамп – на 219. Но для победы на выборах нужно хотя бы 270. Недостающие голоса кандидатам предстоит завоевать в так называемых колеблющихся штатах, где поддержка партий сопоставима.

На этих выборах к колеблющимся штатам относят Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину, Мичиган, Аризону, Висконсин и Неваду. Наиболее желанными трофеями для обоих кандидатов является Пенсильвания с 19 выборщиками, а также Джорджия и Северная Каролина с 16. У Мичигана 15 выборщиков, Аризона и Висконсин имеют 11 и 10 выборщиков, а Невада всего 6. Итого 93 голоса выборщиков, которые во многом и определят, кто станет следующим президентом США.

И пока результаты опросов в колеблющихся штатах столь же противоречивы, что по всей стране в целом.

Так, по данным CBS/YouGov и Washington Post, Трамп выигрывает в Аризоне и Северной Каролине, Харрис - в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, в Неваде же оба кандидата идут ноздря в ноздрю. А вот издание The Hill, наоборот, утверждает, что в Джорджии, Северной Каролине, Мичигане, Аризоне, Висконсине и Неваде лидирует Трамп, тогда как Харрис может рассчитывать на победу в одной лишь Пенсильвании.

Опрос Национального общественного радио США даёт Харрис неуверенную (с небольшим преимуществом) победу в Пенсильвании, Неваде и Висконсине, Трампу – столь же неуверенную победу в Мичигане, Северной Каролине, Джорджии и Аризоне. Если результаты будут именно такими, то Харрис получит 35 голосов выборщиков колеблющихся штатов, тогда как Трамп – 58, чего ему будет достаточно для возвращения в Белый дом.

По опросу от Bloomberg, Харрис лидирует в Пенсильвании (50%:48,2%), Мичигане (49,6%:46,5%), Неваде (48,8%:48,3%) и Аризоне (49,1%:48, 8%), Трамп ведёт в Джорджии (49,9%:48,4%), Северной Каролине (49,6%:48,5%) и Висконсине (48,3%:48%).

Правда, даже такие спорные результаты являются, по сути, хорошей новостью для республиканцев: впервые после вступления Харрис в предвыборную гонку Трампу начинают "присуждать" победу во всё большем числе колеблющихся штатов, где до этого побеждала Харрис.

То есть происходит то, что предсказывали политические аналитики в начале осени: время работает на Трампа, который постепенно сводит на нет преимущество, которое получила Харрис благодаря своему внезапному выдвижению кандидатом в президенты от Демократической партии. С другой стороны, этого самого времени у Трампа остаётся всё меньше, и вовсе не факт, что он сумеет дожать соперницу за оставшиеся до дня голосования две недели.

Но в целом сейчас аналитики все больше говорят о росте шансов Трампа.

По опросу The Wall Street Journal, Трамп опережает Харрис на 2% (47%:45%). При этом в августовском опросе Харрис лидировала на 2%.

Издание делает вывод, что Трамп получил преимущество, потому что "избиратели приняли более позитивный взгляд на его программу и прошлые достижения и более негативное отношение к Камале Харрис".

Негативная оценка вице-президента с августа выросла на 8% - до 53%. А взгляды на Трампа стали более положительными, "избиратели вспоминают его время на посту президента более позитивно, чем когда-либо в этом избирательном цикле". Больше всего людей позитивно оценивают его программу и экономический план.

А предвыборная агитация Харрис оказывает неоднозначный эффект на электорат.

"Избиратели наконец-то узнают ее. Период определения подходит к концу, и больше людей недовольны тем, что узнали о ней, чем тем, что знают о президенте Трампе", - сказал республиканский социолог Дэвид Ли, который проводил опрос WSJ совместно с демократом Майклом Боцианом.

Последний же считает, что Харрис сможет победить, если сделает еще больший упор на теме разрешения абортов и поддержки среднего класса.

Опрос Financial Times также показывает, что Трамп обогнал Харрис как кандидата, которому американцы больше доверяют в вопросах экономики. Рейтинг Харрис по этому вопросу был больше, чем у Байдена после номинации, и опережал показатели Трампа, однако на данный момент упал ниже отметки, чем у республиканца.