В войне в Украине виноваты и Владимир Зеленский, и Владимир Путин, и Джо Байден.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Байден мог остановить это. Зеленский мог это остановить. Путин никогда не должен был этого начинать. Все виноваты", - сказал президент США.

Отдельно он высказался о позиции Зеленского, где читается обвинение в начале вооруженного противостояния Украины и России.

"Когда ты начинаешь войну, ты должны знать, что можешь выиграть её. Ты не начинаешь войну с кем-то в 20 раз больше тебя, а потом надеешься, что люди дадут тебе ракеты", - сказал Трамп.

Так он ответил на слова Зеленского, который заявил, что Украина готова заплатить США $15 млрд за 10 зенитных ракетных комплексов Patriot, однако Вашингтон отказывается продавать установки.

Ранее сегодня президент США обвинил Зеленского и Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу войны в Украине.

Война в Украине идет 1146-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли десятки человек, в том числе дети. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что удары по Сумам были нанесены российскими 112-й и 448-й ракетными бригадами с территории Воронежской и Курской областей. В МИД Украины заявили, что информация об обстреле Сум будет передана украинским партнерам и всем международным институтам.

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