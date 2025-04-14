Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетный удар по Сумам и назвал его "ошибкой", но добавил, что "эта война - война Байдена".

"Я думаю, это было ужасно, и мне сказали, что они допустили ошибку. Но я считаю, что это ужасная вещь. Я считаю, что вся эта война - ужасна", - сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов.

"Эта страна (США) никогда бы не позволила этой войне начаться, если бы я был президентом. Эта война - позор. Миллионы людей погибли, хотя должны были быть живы. По всей Украине разрушаются города. Вся культура исчезает", - добавил он.

Также он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который дал Украине миллиарды долларов и "позволил войне начаться".

"Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень короткий промежуток времени. Это война, которая была при Байдене. Он дал им (Украине - Ред.) миллиарды и миллиарды долларов. Он никогда не должен был позволить, если бы у него были мозги, которых у него не было и нет, и теперь это доказывается. Он позволил этой войне начаться. А я бы точно нет. Эта война никогда бы не произошла. Но помните это. Это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы могли спасти много жизней", - заявил Трамп.

Отметим, что комментарий Трампа в отличие от реакций других западных лидеров не содержит прямых осуждений РФ. Зато содержит осуждение Байдена.

Ранее госсекретарь США назвал удар по Сумам "ужасающим", но не призвал РФ согласиться на прекращение огня.

Детальнее о прилете по Сумам мы писали в отдельном материале.