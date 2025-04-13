В Сумах от ракетного удара погибла педагог и пианистка оркестра Сумского академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.М. Щепкина Елена Когут.

Об этом сообщили в Сумском профессиональном колледже искусств и культуры, где она преподавала.

"С глубокой грустью сообщаем… Сегодняшняя трагедия оборвала жизнь нашей коллеги, талантливой солистки-органистки филармонии, непревзойденной пианистки - Елены Когут. Это невосполнимая потеря для нашего коллектива, для всего музыкального сообщества, для всех, кто знал и ценил Елену", - написали в пресс-службе.

Как известно, театр им. Щепкина расположен рядом с конгресс-центром Сумского госуниверситета, куда сегодня был нанесен ракетный удар.

Тем временем в ГСЧС подтвердили, что количество пострадавших из-за происшествия выросло до 99 человек, из них 11 детей. При этом погибли 32 человека, из которых 2 ребенка.

В настоящее время спасатели продолжают свою работу на месте вражеского удара.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум.

По данным народного депутата Марьяны Безуглой, удар был по скоплению украинских военных, которые проводили торжественное награждение. Затем экс-нардеп Игорь Мосийчук также подтвердил информацию, что целью российского удара по Сумам была церемония награждения бойцов 117 бригады ТрО.