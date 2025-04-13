Экс-нардеп Игорь Мосийчук дает понять, что целью российского удара по Сумам была церемония награждения бойцов 117 бригады ТРО. При этом на мероприятие областные власти привели и гражданских. В том числе и детей.

"Надеюсь, что в Сумах уже задерживают главу ОВА Артюха и нардепа Ананченко (нардеп из Сум от правящей партии "Слуга народа" - Ред.), которые так хотели попиариться на праздничном награждении воинов 117 бригады ТРО по случаю 7 годовщины. Артюх, Ананченко пиарили награждение военных в Сумах и собрали туда кроме военных ещё и гражданских, в частности детей! Мрази и подонки!", - написал Мосийчук.

О том, что планировалось праздничное награждение бойцов 117 бригады дает понять и нардеп Безуглая, которая разместила фото о годовщине создания бригады в своем телеграм-канале. Также она дала понять, что утечку информации могло допустить руководство ОВА, рассылая в открытой форме приглашения на мероприятие.

Безуглая ранее уже писала, что прилет был по церемонии награждения украинских военных.

Также мэр Конотопа Артем Семинихин призвал главу Сумской ОВА Владимира Артюха и главу областного СБУ немедленно уйти в отставку после ракетного удара по Сумам.

Он назвал Артюха "мразью и чучелом".

"Если ты, чучело, падла, до 18:00 не встанешь на колени и не извинишься перед людьми – я расскажу, что произошло", - сказал Семинихин, обращаясь к Артюху.

В чем именно заключается вина Артюха и главы областного СБУ Семинихин не уточнил.

В комментариях Семинихин пишет, что люди "прозреют", когда узнают, что произошло. А один из комментаторов написал, что "Артюх это советский генерал, который наводит ракеты на наши Сумы. Его вина".

Также Семинихин написал, что "генерал Артюх первым драпал с места удара, сбивая детей".

Напомним, сегодня утром россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Погиб 32 человека, из них 2 ребенка.

В ГУР сообщили, что ракетные удары по Сумам были нанесены российскими 112-й и 448-й ракетными бригадами с территории Воронежской и Курской областей.